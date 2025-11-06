logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이강인, ‘두산가 5세’ 연인과 시계 매장 앞에서 포착…“조수석 문까지 열어줘”

최종범 인턴기자
입력 2025 11 06 16:05 수정 2025 11 06 16:05
기사 소리로 듣기
다시듣기
대한민국 축구 국가대표 이강인이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다. 틱톡 갈무리
대한민국 축구 국가대표 이강인이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다. 틱톡 갈무리


대한민국 축구 국가대표 이강인(파리 생제르맹)이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다.

최근 소셜미디어(SNS)에는 이강인과 박씨의 심야 파리 데이트 현장이 담긴 영상이 공유돼 화제를 모았다.

영상에서 두 사람은 명품 시계 브랜드 ‘롤렉스’ 매장을 함께 걸어 나오던 중 자신들을 촬영하는 팬을 보자 조금 떨어져 걸었다.

대한민국 축구 국가대표 이강인이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다. 틱톡 갈무리
대한민국 축구 국가대표 이강인이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다. 틱톡 갈무리


이후 건장한 외국인 경호원은 두 사람을 이강인의 차로 안내했다.

이강인은 박씨를 위해 직접 조수석 문을 열어주는 모습도 보였다. 이후 경호원이 문을 열어주자 이강인은 운전대에 탑승해 박씨와 함께 차를 타고 떠났다.

앞서 이강인은 지난 5월 프랑스 파리에서 개최된 프랑스 오픈 테니스 경기장에서 박씨와 데이트 중인 모습이 포착되면서 열애설에 휩싸였다.

이강인은 같은 달에도 소속팀 파리 생제르맹(PSG)이 유럽챔피언스리그(UCL)에서 우승하자 박씨를 경기장 안으로 들어오게 하는 등 둘의 공개적 연애를 암시하기도 했다. 이강인은 박씨의 손을 잡고 금메달을 걸어주는 제스처를 취해 눈길을 끌기도 했다.

1999년생인 박상효씨는 두산가 5세다. 그는 두산그룹 7대 회장을 지낸 박용성 명예회장의 손녀이자, 박진원 두산밥캣코리아 부회장의 딸이다. 현재 프랑스에서 대학원 과정을 밟고 있는 것으로 전해졌다. 이강인의 친누나가 파리 한인 모임을 통해 박씨를 먼저 알게 돼 이강인에게 소개해 준 것으로 알려졌다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박미선, 짧은 머리로 “생존신고”…유방암, 통증 없어 더 무섭다

    thumbnail - 박미선, 짧은 머리로 “생존신고”…유방암, 통증 없어 더 무섭다

  2. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    thumbnail - “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  3. ‘이것’ 때문에 불륜 늘어난다?…“남편이랑 못 살아” 이혼하는 인도네시아 여성들

    thumbnail - ‘이것’ 때문에 불륜 늘어난다?…“남편이랑 못 살아” 이혼하는 인도네시아 여성들

  4. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    thumbnail - 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

  5. “한국서 ‘훼손 시신’ 수백구 발견” 유명 유튜버…경찰 수사 착수

    thumbnail - “한국서 ‘훼손 시신’ 수백구 발견” 유명 유튜버…경찰 수사 착수

  6. 날아온 야구공에 5살 두개골 골절…“부모 과실 10%” 이유는

    thumbnail - 날아온 야구공에 5살 두개골 골절…“부모 과실 10%” 이유는
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved