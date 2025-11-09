“성시경이 650만원 입금했습니다”…사칭 피해자에 ‘사비로 보상’

가수 성시경. 에스케이재원 제공

가수 성시경. 인스타그램 캡처

가수 성시경(46)이 자신의 유튜브 콘텐츠 ‘먹을텐데’ 제작진을 사칭한 일당에게 사기를 당한 업주를 찾아 사비로 피해액을 보상했다는 미담이 전해졌다.지난 7일 자신을 ‘먹을텐데를 촬영했던 업주’라고 소개한 누리꾼 A씨는 “지난 5월 (우리 식당에서) 먹을텐데를 재촬영하겠다는 전화를 받았고, 고가의 위스키를 준비해 달라며 돈을 요구한 사기꾼 탓에 650만원의 금전적 피해를 입었다”고 밝혔다.A씨는 “뒤늦게 성시경씨 측에 확인해 사기인 걸 알았다”며 “경찰에 신고한 후 망연자실하여 넋을 놓고 있었을 때 성시경씨에게 전화가 왔다”고 말했다. 이어 “성시경씨는 ‘자신을 사칭한 사기를 당한 데는 자신의 책임도 있다’며 피해액을 입금해 주시겠다고 했고, 저희는 귀신에 홀린 듯 그 돈을 받고 말았다”고 털어놨다.A씨는 “‘입금했으니 마음 쓰지 말고 힘내시길’이라는 성시경씨의 메시지는 평생 제 가슴 속에 남아 있을 것”이라며 “성시경씨 덕분에 빨리 정신 차리고 일상으로 돌아갈 수 있었다”고 고백했다.A씨가 이러한 미담을 소개한 건 최근 성시경이 10년 이상 함께 일했던 매니저에게 금전적 피해를 당한 배경에서다.앞서 3일 소속사 에스케이재원은 “성시경의 전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다”며 “정확한 피해 규모를 조사 중이고 해당 직원은 이미 퇴사한 상태”라고 설명했다.이 일에 대해 성시경은 소셜미디어(SNS)에서 “믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 겪었다. 데뷔 25년 차에 처음 있는 일은 아니지만, 이 나이 먹고도 쉽지는 않은 일”이라고 하소연했다. 이어 그는 유튜브 채널 게시판에 “이번 주 유튜브 한 주만 쉴게요. 미안합니다”라고 공지했다.A씨는 성시경이 전 매니저에게 당한 피해를 언급하며 “성시경씨에게 조금이나마 도움이 되고자 ‘노쇼’(No-Show) 사기 보상 받은 일을 언론에 전하고 싶다고 했지만 (성시경은) 그것 또한 너무 민망하다며 마다했다”고 전했다.그는 그러면서 “제가 경험한 성시경씨는 너무나 정직하고 생색낼 줄 모르며 떳떳하신 분”이라며 “이제 성시경씨의 나쁜 소식이 아닌 좋은 소식이 널리 전파되기를 바란다”고 심경을 드러냈다.정회하 인턴기자