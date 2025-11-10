‘그래미 어워즈’ 후보 지목된 당일 체포…‘빌보드 1위’ 美 유명 래퍼, 어떤 혐의 받았길래

미국 래퍼 로드 웨이브. 인스타그램 게시물 캡처

로드 웨이브의 노래 ‘Street Runner’ MV 섬네일

미국 유명 래퍼 로드 웨이브가 그래미 어워즈 후보에 지명된 당일 무기 및 마약 소지 혐의 등으로 체포됐다.9일(현지시간) 뉴욕타임스 등 외신 매체에 따르면, 로드 웨이브는 지난 7일 조지아주에서 4가지 혐의로 애틀랜타 경찰에 의해 체포 이후 구금됐다.그는 두 건의 마약류 소지, 난폭 운전, 중범죄를 범하거나 시도하는 과정에서의 총기 또는 흉기 소지 혐의를 받아 기소됐다.로드 웨이브는 공교롭게도 체포 당일 영화 ‘Sinners’의 OST인 ‘Sinners’로 그래미 어워즈 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(Best Song Written For Visual Media) 부문 후보에 지명되기도 했다.로드 웨이브는 첫 법정 출두를 마친 뒤 8000달러(약 1160만원)의 보석금을 내고 풀려난 것으로 전해졌다.한편 로드 웨이브의 변호인단은 수사의 부당함을 주장하기도 했다.변호인단은 “로드 웨이브가 애틀랜타에서 표적 수사를 받고 불법으로 체포됐다”며 “체포 경찰은 논란이 많은 애틀랜타 경찰 범죄 단속반 소속이다. 이 부서는 공공 안전보다 수사 실적을 내는 데 집중하는 곳”이라고 주장했다.하지만 로드 웨이브는 올해 초에도 조지아주에서 두 차례 체포된 바 있다. 지난 5월에는 가중 폭행, 중범죄 공모 등 총 14건의 별도 범죄 혐의로 체포됐고, 6월에는 폭행 혐의로 또 한 번 체포됐다.1998년생인 로드 웨이브는 2019년 싱글 ‘Heart On ice’가 유명 플랫폼에서 큰 인기를 거둬 빌보드 차트 진입에 성공했다. 이후 발매한 정규 앨범 ‘Pray 4 Love’, ‘SoulFly’, ‘Beautiful Mind’ 등이 연이어 빌보드 차트에서 좋은 성적을 기록했다. 2023년 발표한 5번째 정규 앨범 ‘Nostalgia’는 빌보드의 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 차트 1위를 달성했다.최종범 인턴기자