‘24세 출산’ 이요원, 솔직 고백…“굳이 일찍 결혼할 필요 없어”

배우 이요원(왼쪽)이 이른 나이에 결혼한 경험에 대해 심경을 밝혔다. 유튜브 채널 ‘이민정MJ’ 캡처

배우 이요원(45)이 이른 나이에 결혼과 출산을 한 경험에 대해 솔직한 심정을 밝혔다.지난 18일 배우 이민정의 유튜브 채널 ‘이민정MJ’에는 ‘애들은 가라. 육아 동지들과 떠나는 해방캠핑’이라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 이요원은 24살에 첫째 딸을 낳았다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이민정이 “다시 돌아가도 24살에 결혼할 거냐”고 묻자 이요원은 단호하게 “아니”라고 답했다.그는 “여배우뿐만 아니라 여자로서 굳이 일찍 결혼할 필요는 없다고 생각한다”며 “정말 결혼이 너무 하고 싶은 것이 아니고서는”이라고 말했다.그러면서 “대신 장점도 있다. 아이들을 일찍 낳아서 친구처럼 지낼 수 있다는 게 좋다”고 덧붙였다.이요원은 과거 다른 방송에서도 “결혼은 해도 후회, 안 해도 후회다. 다만 아이를 낳은 건 진짜 잘한 것 같다”고 아이들에 대한 애정을 드러낸 바 있다.이요원은 지난 2003년 6살 연상의 골프선수 출신 사업가 박진우와 결혼했으며, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.이날 영상에서 이요원은 결혼 23년 차 부부의 현실을 털어놓기도 했다. 그는 “부부가 오래 살면 할 이야기가 애들 이야기밖에 없다”라고 밝혔다.이요원은 “우리 남편은 대화하면서 남들 뒷담화할 때를 가장 좋아한다”며 “처음에는 싫어서 같이 안 해주니까 섭섭해하더라”라고 말했다.이어 “같이 해주니까 좋아한다. 내가 더 화내고 욕하면 ‘사정이 있겠지’ 하면서 끝난다. 별 이야기도 아니다”라고 덧붙였다.유승하 인턴기자