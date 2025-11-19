logo
샘 해밍턴 “딸 낳으려 시험관 10번 시도…아내 고통에 결국 포기”

정회하 인턴기자
입력 2025 11 19 15:56 수정 2025 11 19 15:56
유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 ‘신여성’ 영상 갈무리
유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 '신여성' 영상 갈무리


호주 출신 코미디언 샘 해밍턴(48)이 두 아들 윌리엄·벤틀리에 이어 셋째를 얻고자 여러 차례 시험관 시술을 시도했지만 실패했다고 밝혔다.

해밍턴은 지난 18일 공개된 유튜브 웹 예능 ‘신여성’에 출연해 ‘셋째 계획이 있나’라는 질문에 “원래 있었는데 포기했다”며 이같이 말했다.

그는 “(시험관 시술을) 열 번 이상 시도했다”면서 “‘딸을 낳을까’ 하는 마음에 노력했는데, 아내가 너무 힘들어해서 그만하기로 했다”고 설명했다.

이에 진행자 이경실과 조혜련은 “시험관 시술이 여자에게는 고통스럽다더라”, “시험관 시술로 딸이 나온다는 보장도 없다”라고 맞장구쳤다.

유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 ‘신여성’ 영상 갈무리
유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 '신여성' 영상 갈무리


유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 ‘신여성’ 영상 갈무리
유튜브 채널 롤링썬더 웹 예능 '신여성' 영상 갈무리


해밍턴은 “아들 둘을 감당하는 것도 너무 힘들다. UFC 선수 두 명 키우는 느낌”이라며 평소 육아의 고충을 토로했다.

그는 “남자애들은 정말 말을 안 들어서 부모가 확 늙는 느낌”이라며 “내 수염이 흰색으로 변해 (검은색으로) 염색하고 있다. 옆통수도 새치가 한가득해 매우 짧게 밀어 버린다”고 밝혔다.

해밍턴은 그러면서도 두 아들에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 그는 “부모님이 일찍 이혼해서 제 인생에는 ‘아빠’라는 존재가 없었다”며 “아들들에게 아버지의 존재를 새겨주기 위해 노력한다”고 강조했다.

호주 태생인 해밍턴은 2005년 KBS 특채 코미디언으로 데뷔해 방송가에서 왕성하게 활동했다. 2013년 한국인 아내와 화촉을 밝혔고, 2016년과 2017년에 각각 윌리엄과 벤틀리를 얻었다.

아내가 한국인이기에 두 아들은 한국·호주 복수국적자이지만, 해밍턴 본인은 한국 귀화 없이 여전히 호주 국적을 유지하고 있다.

정회하 인턴기자
