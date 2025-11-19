“컨테이너 생활?” 김민종, ‘무전취식’ 소문 해명…“강남서 잘살고 있다”

KBS1 ‘아침마당’ 방송 화면

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 김민종

김민종이 출연한 영화 ‘피렌체’ 스틸컷. 영화사 순수

배우 겸 가수 김민종이 과거 한 식당에서 무전취식했다는 소문에 대해 해명했다.김민종은 지난 18일 방송된 KBS1 ‘아침마당’ 화요초대석에 출연해 식당에서 돈을 내지 않고 나간 적이 있다는 소문에 대해 해명했다.이날 김민종은 “돈을 안 내고 나가려고 한 게 아니라 돈을 내려고 했는데 안 받으셨다”고 설명했다.그는 “예전에 ‘미우새’(미운 우리 새끼)에서 경기도 양평에 컨테이너 집을 짓고 사는 걸 촬영했다”며 “방송이 그렇게 무섭다. 내가 컨테이너 안에서 사는 것으로 포장됐다. 그때 어머니가 돌아가신 지 얼마 안 됐을 때였는데 어머니 묘와 가까운 곳이었다”고 했다.2020년 11월 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 김민종은 경기도 양평 산속에 지어진 컨테이너 하우스에서 혼자 생활하는 모습을 공개했다. 당시 그는 “모친상을 당한 후 술의 힘으로 잠을 잘 수 있었다”고 토로해 안타까움을 자아냈다.김민종은 “식당 어머님이 그 방송을 강렬하게 보신 것 같다”며 “머리도 길고, 수염도 길러서 처음에는 나를 못 알아보다가 뒤늦게 알아보셨다. 나를 보고 혀를 끌끌 차시더라. 계산하고 나가려는데 ‘됐다. 그냥 가라’고 하면서 ‘왜 그러고 사냐. 옛날에는 그렇게 잘생겼었는데. 건강하게, 열심히 살아라’라고 하시더라”며 당시를 떠올렸다.이어 “‘작품 때문에 머리 기르고 있다’고 해도 듣지도 않고 그냥 가라고 하시더라”라고 말해 불가피하게 무전취식하게 된 배경을 설명했다.김민종은 자신의 근황에 대해 “건강하고 행복하다”고 말한 뒤, 식당 주인에게 “어머님, 저 강남에서 잘살고 있다”고 영상 편지를 보냈다.김민종은 오는 26일 개봉을 앞둔 영화 ‘피렌체’에 출연했다. 영화는 중년 남성 석인(김민종 분)이 지난 삶을 되돌아보며 잃어버린 것들의 의미를 깨달아가는 여정을 담아낸 작품이다. 김민종은 장발과 수염을 기른 스타일로 파격적인 이미지 변신을 시도했다.피렌체는 지난달 4일 미국 로스앤젤레스에서 열린 2025 글로벌 스테이지 할리우드영화제 시상식에서 작품상과 감독상, 각본상을 받았다.최종범 인턴기자