“지하철서 쓰러져 응급실행”…‘32㎏ 감량’ 女연예인, 건강악화 고백

코미디언 미자. 미자 인스타그램 캡처

미자 인스타그램 캡처

유튜브 채널 ‘미자네 주막’ 캡처

코미디언 미자(42)가 과거 극단적인 체중 감량으로 지하철에서 쓰러졌던 경험을 고백했다.지난 18일 미자는 자신의 인스타그램을 통해 몸무게 80㎏대에서 48㎏까지 감량하는 과정에서 겪었던 극단적인 다이어트의 부작용을 털어놨다.미자는 “저는 어렸을 때부터 라면을 3봉지씩 먹는 대식가에 고3 때는 80㎏이 훌쩍 넘었다”라고 밝혔다.그는 “22살 아나운서 준비 당시 다른 친구들보다 덩치가 2배나 큰 것에 충격을 받고, 20년간 안 해본 다이어트가 없다”며 “심지어 인터넷에서 ‘거식증 걸리는 법’을 찾아 따라 할 정도였다”고 말했다.이어 “그런데 늘 끊임없는 폭식과 자책으로 이어졌다”며 “참을수록 더 무너지더라”라고 고백했다.미자는 극단적인 다이어트를 하던 중 지하철에서 쓰러져 응급실에 실려 간 경험이 있다고 밝혔다.그는 “그때 제 혈압은 30이었고, ‘살아있는 시체 수준으로 곧 죽을 수도 있다’는 얘기를 들었다”라고 털어놨다.이어 “그제야 깨달았다. 살은 다시 빼면 되지만 건강은 잃으면 끝이다”라고 덧붙였다.미자는 “지금은 다이어트 방식을 완전히 바꿔 천천히 내 몸을 챙긴다”며 “먹고 싶은 건 먹되 나에게 맞는 루틴으로 건강하게 관리하고 있다”고 설명했다.그는 다이어트 성공 후 키 170㎝에 몸무게 48㎏을 유지하고 있다며 과거 살이 쪘던 모습과 다이어트 성공 후를 비교하기도 했다.앞서 지난 5월 미자는 “억지로 입맛 없애는 약은 안 드시길 바란다”며 “저는 몇 년간 생리도 안 했고 탈모도 심각했고, 그 생활을 10년 이상 반복했다”라고 밝힌 바 있다.미자는 성우 겸 배우 장광과 배우 전성애의 딸로, 2012년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 지난 2022년 6살 연상인 개그맨 김태현과 결혼했으며 유튜브 채널 ‘미자네 주막’을 운영 중이다.미자의 사례처럼 단기간에 급격한 체중 감량은 심각한 신체적·정신적 부작용으로 이어질 수 있다.특히 다이어트로 스트레스를 받거나 체중 강박이 생기면 거식증, 폭식증 등 섭식장애가 생기기 쉽다.각종 부작용 없이 건강하게 체중을 감량하기 위해서는 극단적으로 굶기보다 5대 영양소를 골고루 섭취하는 것이 중요하다. 대한비만학회에 따르면 하루 섭취 열량을 500㎉만 줄여도 일주일에 약 0.5㎏ 감량이 가능하다.또 식이요법과 운동을 병행해야 근육량 감소로 인한 기초대사량 저하를 막고 체중을 안정적으로 유지할 수 있다.유승하 인턴기자