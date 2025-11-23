“사옥·연습실 찾아오지 말라”…god, 팬들에게 ‘사생활 침해’ 자제 요청
최종범 인턴기자
입력 2025 11 23 17:20 수정 2025 11 23 17:20
그룹 god(지오디) 측이 협의 없이 사옥, 연습실 등을 찾아오는 팬들을 상대로 ‘사생활 침해’를 자제해달라고 요청했다.
지오디 그룹 활동을 담당하는 젬스톤이엔엠은 23일 공식 입장을 통해 “최근 아티스트의 사옥 및 연습실 등에서의 비공개 스케줄에 지속적인 방문 및 협의되지 않은 서포트 전달 사례가 발생해 당부가 말씀드린다”고 공지했다.
이어 “사전에 공지되지 않은 비공개 스케줄 및 사적인 공간 등의 방문은 아티스트의 사생활 침해로 이어질 수 있는 부분이므로 엄격히 금지한다”고 했다.
젬스톤이엔엠은 “사전에 협의되지 않는 서포트의 경우 현장 상황 및 보관, 전달 등 과정에서 문제가 발생할 수 있기에 서포트를 희망하시는 분들은 이메일로 신청 후 담당자와의 소통을 통해 전해주길 바란다”고 설명했다.
끝으로 “사전 협의 없이 전달된 모든 서포트는 현장에서 수령하지 않는다”며 “팬 여러분의 건전한 팬 문화 조성 및 아티스트의 사생활 보호를 위해 적극적인 협조 부탁드린다”고 당부했다.
1999년 5인조 남성 그룹으로 데뷔한 지오디는 1세대 아이돌로서 2000년대 초반까지 전성기를 보냈다. 데뷔 후 약 26년이 흘렀으나 두꺼운 팬층을 자랑하고 있다. 대표곡으로 ‘어머님께’, ‘거짓말’, ‘촛불 하나’, ‘하늘색 풍선’, ‘길’ 등이 있다.
지오디는 윤계상이 팀을 탈퇴하자, 2005년 4인 체제로 7집 앨범을 발매한 뒤 활동을 중단했다. 이후 2014년 5인 체제 그룹 재결성을 선언하며 8집 앨범으로 복귀했다. 그 뒤로 코로나19 펜데믹 시기를 제외하고 매년 꾸준하게 콘서트를 열고 있다.
지오디는 다음 달 5일부터 7일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 콘서트 ‘아이코닉 박스’(ICONIC BOX)를 진행한다.
최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지