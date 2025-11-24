백종원, 유튜브 채널서 ‘방송 중단·사과’ 영상 내렸다
백종원 더본코리아 대표가 각종 논란에 휩싸였을 당시 자신의 유튜브 채널에 올렸던 방송 중단 선언 영상을 내렸다.
24일 백 대표 유튜브 채널에서는 지난 5월 공개됐던 ‘처음부터 다시 시작하겠습니다’라는 제목의 영상을 찾아볼 수 없다. 영상은 삭제 또는 비공개 전환된 것으로 추측된다.
당시 백 대표는 영상에서 그간 논란과 관련해 사과문을 발표하면서 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송활동을 중단하겠다”고 밝혔다. 그는 “모든 문제는 저에게 있다. 이제 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 저의 모든 열정과 온 힘을 오롯이 더본코리아의 성장에 집중하겠다”고 전했다.
앞서 백 대표는 각종 논란과 의혹에 휩싸였다. 백 대표의 더본코리아는 올해 초부터 ‘빽햄’ 품질 논란, 농지법 위반 의혹, 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 점주 인터넷 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등으로 구설에 올랐다. 백 대표는 이와 별개로 방송 갑질 의혹을 받기도 했다.
방송 중단 선언 영상은 백 대표의 방송 복귀가 이뤄지면서 함께 내려간 것으로 보인다.
백 대표는 최근 MBC ‘남극의 셰프’를 통해 방송에 복귀했다. 이 프로그램은 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 백 대표가 논란에 휩싸이면서 방영이 연기됐다. 백 대표는 다음 달 16일 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 공개도 앞두고 있다.
백 대표 유튜브 채널은 지난달 31일 채널 개편 소식을 전하기도 했다. 제작진은 “6년간 함께 해주신 시청자 여러분께 감사드린다”며 “11월 3일부터 더욱 풍성한 콘텐츠를 위해 순차적인 채널 코너 개편을 진행하겠다”고 밝혔다.
백 대표의 활동 중단 선언 영상이 채널에서 내려간 것도 이 소식을 전한 시점과 비슷한 때였던 것으로 전해졌다.
