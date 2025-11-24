백종원, 유튜브 채널서 ‘방송 중단·사과’ 영상 내렸다

더본코리아와 자신을 둘러싼 잇단 논란에 대해 사과하는 백종원 더본코리아 대표. 유튜브 채널 ‘백종원’

MBC ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’ 티저 화면. MBC 제공

유튜브 채널 ‘백종원’

백종원 더본코리아 대표가 각종 논란에 휩싸였을 당시 자신의 유튜브 채널에 올렸던 방송 중단 선언 영상을 내렸다.24일 백 대표 유튜브 채널에서는 지난 5월 공개됐던 ‘처음부터 다시 시작하겠습니다’라는 제목의 영상을 찾아볼 수 없다. 영상은 삭제 또는 비공개 전환된 것으로 추측된다.당시 백 대표는 영상에서 그간 논란과 관련해 사과문을 발표하면서 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송활동을 중단하겠다”고 밝혔다. 그는 “모든 문제는 저에게 있다. 이제 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 저의 모든 열정과 온 힘을 오롯이 더본코리아의 성장에 집중하겠다”고 전했다.앞서 백 대표는 각종 논란과 의혹에 휩싸였다. 백 대표의 더본코리아는 올해 초부터 ‘빽햄’ 품질 논란, 농지법 위반 의혹, 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 점주 인터넷 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등으로 구설에 올랐다. 백 대표는 이와 별개로 방송 갑질 의혹을 받기도 했다.방송 중단 선언 영상은 백 대표의 방송 복귀가 이뤄지면서 함께 내려간 것으로 보인다.백 대표는 최근 MBC ‘남극의 셰프’를 통해 방송에 복귀했다. 이 프로그램은 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 백 대표가 논란에 휩싸이면서 방영이 연기됐다. 백 대표는 다음 달 16일 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 공개도 앞두고 있다.백 대표 유튜브 채널은 지난달 31일 채널 개편 소식을 전하기도 했다. 제작진은 “6년간 함께 해주신 시청자 여러분께 감사드린다”며 “11월 3일부터 더욱 풍성한 콘텐츠를 위해 순차적인 채널 코너 개편을 진행하겠다”고 밝혔다.백 대표의 활동 중단 선언 영상이 채널에서 내려간 것도 이 소식을 전한 시점과 비슷한 때였던 것으로 전해졌다.최종범 인턴기자