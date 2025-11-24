“아빠가 나 못 알아봐…안아줄 수 있어 행복”…‘치매 투병’ 브루스 윌리스 두고 딸이 전한 말

브루스 윌리스(오른쪽)와 루머 윌리스. 루머 윌리스 인스타그램

브루스 윌리스와 루머 윌리스. 루머 윌리스 인스타그램

유명 할리우드 배우 브루스 윌리스가 전두측두엽 치매(FTD) 진단을 받고 투병 생활 중인 가운데, 그의 딸인 루머 윌리스가 아버지의 근황을 전했다.루머는 21일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 질의응답 시간을 갖던 도중 “아버지는 어떻게 지내냐”는 질문을 받았다.이에 루머는 “사람들이 항상 묻지만 답하기 어려운 부분이 있다”며 “전두측두엽 치매를 앓는 사람이라면 누구든 상태가 그리 좋을 수는 없기 때문이다”라고 답했다. 다만 “아빠는 전두측두엽 치매를 겪는 사람으로서는 잘 버티고 계신 편”이라고 근황을 전하기도 했다.루머는 “아빠를 안아줄 수 있다는 사실이 감사하다”며 “그는 가끔 나를 못 알아보기도 한다. 그래도 내가 주는 사랑을 느낀다. 반대로 나도 그로부터 사랑받는 감정을 느낀다”고 했다.한편 브루스가 앓고 있는 전두측두엽 치매는 뇌 전두엽과 측두엽의 신경 세포 손상으로 발생한다. 환자의 행동과 성격에 영향을 미치고 언어 능력 장애를 일으키는 것으로 알려져 있다. 현재까지 뚜렷한 치료법이 개발되지 않았다.영화 ‘다이 하드’ 시리즈로 유명한 브루스는 2022년 실어증 진단을 받고 은퇴를 선언했다. 그로부터 1년 뒤 그는 치매 진단을 받았고, 이 과정에서 실어증도 치매 증상 중 하나였다는 사실이 확인됐다.브루스는 유명 할리우드 배우 데미 무어와 1987년 결혼해 세 딸을 낳았고, 2000년 이혼했다. 두 사람은 슬하에 루머, 탈룰라, 스캇 세 딸을 뒀다. 이후 브루스는 현재 아내인 에마 헤밍과 2009년 결혼해 에블린과 마벨 두 딸을 낳았다.브루스와 무어는 이혼한 뒤로도 친밀한 관계를 유지하고 있다. 특히 무어는 브루스가 치매를 앓은 이후로 그와 매주 만난다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.최종범 인턴기자