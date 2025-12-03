logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

유승하 인턴기자
입력 2025 12 03 09:59 수정 2025 12 03 09:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
사브리나 카펜터. 사브리나 카펜터 공식 엑스(X) 계정
사브리나 카펜터. 사브리나 카펜터 공식 엑스(X) 계정


미국 유명 팝스타 사브리나 카펜터가 백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 “역겹다”며 항의했다.

2일(현지시간) 백악관은 공식 엑스(X) 계정에 이민세관단속국(ICE) 요원들이 이민자들을 체포하고 수갑을 채우는 영상을 게재하며, 배경음악으로 카펜터의 히트곡인 ‘주노(Juno)’를 사용했다.

영상 캡션에는 ‘Juno’의 가사 일부를 인용해 “해브 유 에버 트라이드 디스 원? 바이-바이(Have you ever tried this one? Bye-bye)”라고 적었다.

이에 카펜터는 “이 영상은 사악하고 역겹다. 비인간적인 의제에 도움이 되도록 내 음악이나 나를 절대 연루시키지 말라”고 댓글을 달며 반발했다.

카펜터의 항의에 애비게일 잭슨 백악관 대변인은 카펜터의 앨범 제목 ‘쇼트 앤 스위트(Short n’ Sweet)’을 반어적으로 인용한 성명을 내며 맞섰다.

백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 항의하는 사브리나 카펜터. 엑스(X) 캡처
백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 항의하는 사브리나 카펜터. 엑스(X) 캡처


CNN방송에 따르면 잭슨 대변인은 “사브리나 카펜터에게 짧고 달콤한(Short n’ Sweet) 메시지를 전한다”며 “우리는 위험한 범죄자, 불법 체류자, 살인자, 강간범, 소아성애자를 우리나라에서 추방하는 것에 대해 사과하지 않을 것”이라고 밝혔다.

이어 “이러한 역겨운 괴물들을 옹호하는 사람들은 바보이거나 굼뜬 것인가?”라고 덧붙였다.

유명 팝스타들이 백악관의 음악 사용에 항의하는 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 지난 11월 팝스타 올리비아 로드리고는 국토안보부(DHS)가 자신의 노래 ‘올-아메리칸 비치(All-American Bitch)’를 이민자 자진 출국 독려 영상에 사용하자 “당신의 인종차별적이고 증오심 가득한 선전을 홍보하는 데 내 노래를 절대 사용하지 말라”고 경고했다.

비욘세와 셀린 디옹, 푸 파이터스, 브루스 스프링스틴 등도 트럼프 대통령 측이 선거운동이나 정책 홍보에 자신들의 음악을 사용한 것에 반발한 바 있다.

사브리나 카펜터. 사브리나 카펜터 공식 엑스(X) 계정
사브리나 카펜터. 사브리나 카펜터 공식 엑스(X) 계정


한편 2013년 디즈니 채널 시리즈 ‘걸 미츠 월드(Girl Meets World)’로 데뷔한 카펜터는 미국 Z세대의 아이콘으로 자리 잡았다.

지난해 발매한 싱글 ‘에스프레소(Espresso)’는 공개 한 달 만에 2억 건 이상의 스트리밍을 달성하는 등 전 세계를 휩쓸었다.

카펜터는 해당 곡이 수록된 앨범 ‘Short n’ Sweet’로 그래미 어워즈 팝 부문 솔로 퍼포머 상과 가창 앨범상을 수상하며 2관왕에 오르기도 했다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

    thumbnail - “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

  2. ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

    thumbnail - ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

  3. 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

    thumbnail - 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

  4. “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

    thumbnail - “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

  5. 쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”

    thumbnail - 쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”

  6. 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

    thumbnail - 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved