“뎅기열이 언제 적” 특유 입담 자랑…신정환, 가게 홍보 모델로 나섰다

최종범 인턴기자
입력 2025 12 03 18:34 수정 2025 12 03 18:34
해외 원정 도박 등의 논란으로 방송계에서 모습을 감췄던 그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 한 술집 홍보 모델로 나선 근황을 전했다.

신정환은 2일 소셜미디어(SNS)에 자신이 직접 모델로 출연한 술집 홍보 영상을 공유했다.

여러 편의 홍보 영상에서 신정환은 특유의 입담을 선보였다. 그는 “저를 모델로 써준 사장님이 신기했다”며 “돈 좀 있어? 없어 보이는데”라며 돈을 손가락으로 한 장씩 흩뿌리는 연출을 보여줬다.

과거 논란을 언급하는 대사도 있었다. 홍보 영상에서 “뎅기열이면 입맛이 없다던데”라는 말이 나오자 신정환은 “뎅기열이 언제 적인데. 입맛 완전히 돌아왔다”며 웃어 보였다.

또 “짝귀(도박을 주제로 다룬 영화 ‘타짜’의 등장인물)님이 여기는 무슨 일이냐. 여기 페소도 받냐”고 묻자 신정환은 “필리핀? 진짜 왜 그러냐”라면서도 유쾌하게 넘겼다.

신정환을 모델로 내세운 술집은 홍보 게시물을 통해 “사람들은 묻는다. ‘왜 하필 신정환이냐고’. 우린 답한다. 우린 원래 평범한 길은 안 가니까”라고 밝혔다.

그러면서 “예상 밖의 캐스팅. 숱한 오해와 굴곡. 하지만 결국엔 웃음과 예능으로 뒤집어본 남자. 그리고 앞으로도 뒤집을 남자. 바닥을 넘어 지하 터널까지 찍어본 남자”라며 “그 맵디매운 인생 서사가 우리 술집의 맛과 닮았다”며 신정환을 모델로 선택한 이유를 전했다.

신정환은 2011년 6월 해외 원정 도박 혐의로 징역 8개월 실형을 선고받고 법정 구속돼 6개월간 수감생활을 하던 중 가석방됐다. 당시 도박 사실을 숨기기 위해 필리핀에서 뎅기열에 걸려 귀국하지 못했다고 주장했으나, 거짓으로 드러나면서 거센 비판과 비난을 받았다. 이후 방송계에서 모습을 감춘 신정환은 2017년 연예계로 복귀했고, 최근에는 유튜브 채널 등에 출연하며 활발하게 활동하고 있다.

최종범 인턴기자
