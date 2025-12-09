‘개봉 2주’ 만에 최단기 ‘400만 관객’ 돌파…올해 연말 뜨겁게 달군 ‘애니메이션 영화’

디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’가 개봉 2주 만에 400만 관객을 돌파해 올해 개봉작 중 최단 기록을 경신했다.9일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 지난달 26일 개봉한 ‘주토피아 2’는 전날 오후 3시 34분 기준 누적 관객수 400만명을 달성했다.이는 올해 개봉작 중 가장 빠른 400만 관객 돌파다. 올해 최고 흥행작인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’보다도 5일 빠른 기록이다. 지난해 879만 관객을 동원한 ‘인사이드 아웃 2’와 유사한 흥행 속도를 보이고 있다. 초반 흥행세로 디즈니 애니메이션의 강세를 다시 입증했다는 평가가 나온다.올해 국내 박스오피스 1위를 ‘주토피아 2’가 차지할 수 있을지에 시선이 모인다. 현재까지는 지난 8월 개봉한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 누적 관객수 567만명으로 1위를 지키고 있다. 빠른 속도로 관객을 끌어모은다면 연말까지 이 기록을 ‘주토피아 2’가 넘어설 수 있을 것이라는 관측도 제기된다.‘주토피아 2’는 2016년 개봉한 ‘주토피아’ 이후 9년 만에 돌아온 속편이다. 전작에서 실종 사건을 해결하며 경찰서 공식 수사 파트너가 된 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 추적하며 위험천만한 사건을 수사하는 이야기를 담았다. 연출은 전편에 이어 바이런 하워드 감독이 맡았고, 재러드 부시 감독이 새로 합류했다.‘주토피아’는 전 세계에서 매출액 10억 2550만달러(약 1조 5000억원)를 기록했을 정도로 폭발적인 인기를 끌었다. 국내에서는 471만명의 관객을 동원했다. ‘주토피아 2’는 지난 7일 기준 전 세계에서 매출액 9억 1500억만달러(약 1조 3500억원)를 기록했다. 이 추세라면 누적 매출액 10억 달러를 넘길 것이라는 전망이 나온다.최종범 인턴기자