넷플릭스 ‘글로벌 흥행 1위’ 기록하더니…기어코 시청률 ‘상승세’ 올라탄 ‘한국 드라마’

SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’. SBS

SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’가 최근 넷플릭스 글로벌 흥행 1위에 오른 데 이어, 국내에서는 시청률 자체 최고 기록을 갈아치우는 등 상승세에 올라탔다.지난 4일 방송된 ‘키스는 괜히 해서!’ 8회는 수도권 기준 시청률 7.1%를 기록해 자체 최고 기록을 경신했다. 순간 최고 시청률은 8.5%에 달했다. 특히 전 채널 동 시간대 시청률 1위, 전 채널 평일 드라마 시청률 1위를 기록하기도 했다.해외에서도 인기는 폭발적이다. 넷플릭스 비영어권 글로벌 TOP10(11월 24~30일)에서 1위에 올랐다. 방송 첫 주 글로벌 3위, 둘째 주 글로벌 2위, 셋째 주 글로벌 1위를 순차적으로 차지하며 흥행 곡선을 그렸다. 최근에는 아시아, 아메리카 지역에서도 인기를 끌어 향후 글로벌 흥행 질주가 계속 이어질 것으로 전망된다.‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 애엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장의 쌍방 속앓이 로맨스 코미디물이다. 평범한 여자 주인공이 사회적으로 성공한 남자 주인공과 사랑에 빠지는 이른바 ‘신데렐라’ 서사가 녹아 있다. 공지혁(장기용 분)과 고다림(안은진 분)이 1회부터 키스하는 장면이 연출돼 화제를 모으기도 했다.8회 방송으로 드라마는 중반부를 넘어섰다. 지난 8회 엔딩에서는 공지혁이 고다림이 애엄마도 유부녀도 아니라는 사실을 알게 되면서 두 사람의 속앓이 로맨스에 큰 전환점이 예고됐다. 장애물이 사라진 만큼 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 모인다. 최근 공개된 9회 예고편에서는 한밤중 비를 맞고 있는 고다림에게 공지혁이 우산을 씌워 주는 장면이 연출돼 시청자들의 시선이 더욱 쏠렸다.‘키스는 괜히 해서!’는 매주 수요일, 목요일 밤 9시에 방송된다.최종범 인턴기자