스크린에서 ‘흥행 실패’했으나 재기 노린다…영화 이어 ‘시리즈’로 승부수 던진 ‘이 작품’

영화 ‘콘크리트 마켓’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘콘크리트 마켓’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

7부작으로 공개될 ‘콘크리트 마켓’ 시리즈 포스터. 웨이브 제공

스크린에서 흥행에 실패한 영화 ‘콘크리트 마켓’이 이번에는 시리즈로 공개된다.오는 23일 ‘콘크리트 마켓’은 스트리밍 서비스 웨이브에서 7부작 오리지널 시리즈를 선보인다.‘콘크리트 마켓’은 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에 물건을 사고파는 황궁마켓이 자리잡고, 등장인물들이 생존을 위해 자신만의 방식으로 거래를 시작하며 벌어지는 이야기를 담아냈다.작품은 희로(이재인 분), 태진(홍경 분) 등 젊은 세대들이 재난과 그 이후 혼란에 빠진 세상을 어떻게 헤쳐 나가는지를 중점적으로 그려냈다.앞서 영화 ‘콘크리트 유토피아’(2023), ‘황야’(2024)에 이어 웹툰 ‘유쾌한 왕따’의 세계관을 공유하는 ‘콘크리트 세계관’의 세 번째 작품이다. 홍기원 감독이 연출했으며 이재인, 홍경뿐만 아니라 정만식, 유수빈, 김국희, 최정운 등의 배우들이 출연한다.‘콘크리트 마켓’은 당초 시리즈로 제작됐으나 2시간 분량의 영화로 재편집돼 지난 3일 스크린으로 먼저 개봉했다.현재 영화관에서 상영 중인 ‘콘크리트 마켓’은 지난 8일 기준 누적 관객수 1만 9000여명에 그쳐 흥행에 실패했다. 다만 영화는 170~180개 스크린에서 제한 상영된 탓에 충분한 관객을 확보하지 못한 것으로도 알려졌다.시리즈로 공개될 ‘콘크리트 마켓’은 영화에서 시간 한계로 미처 담아내지 못했던 ‘대지진 세계관’을 더 상세하게 담아낼 예정이다.스크린에서는 고전했으나 시리즈 공개를 통해서 영화와는 다른 반응을 끌어낼 수 있을지 관심이 모인다.최종범 인턴기자