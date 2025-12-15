“데프콘이 한몫했나” 과학 콘텐츠로 조회수 3400만회…2025 시청자상 받은 EBS ‘교양 프로그램’

과학 토크쇼 ‘취미는 과학’. EBS

지난 5월 16일 방송된 ‘죽음, 과학은 어디까지 아는가?’ 편. 해당 영상은 조회수 203만 회를 기록해 유튜브에 올라온 ‘취미는 과학’ 전체 영상 중에서 조회수 1위를 기록하고 있다. 유튜브 채널 ‘EBS 컬렉션 - 사이언스’

취미는 과학. EBS

한국교육방송공사(EBS)의 과학 토크쇼 ‘취미는 과학’이 EBS 시청자상을 수상했다.EBS는 지난달 17일부터 이달 14일까지 홈페이지 투표를 진행한 결과, ‘취미의 과학’이 시청자들이 뽑은 올해 최고의 프로그램으로 선정돼 ‘2025 EBS 시청자상’을 수상했다고 15일 밝혔다.‘취미는 과학’은 어렵고 딱딱한 과학 지식을 친숙하고 흥미롭게 전달하기 위해 기획된 교양 프로그램이다. 방송인 데프콘이 MC 역할을 맡아 시청자 눈높이에서 양자역학, 전자기학 등 과학 분야에 대해 질문을 던지면, 각 영역의 전문가들이 알기 쉽게 답해주는 형태다.이 프로그램은 지난해 10월 첫 방송을 시작해 천문학, 화학, 생물 등 전 분야에 걸쳐 과학 이야기를 꾸준히 다뤄오며 과학의 높은 진입 장벽을 허물었다는 평을 받았다.온라인 커뮤니티에서는 “출퇴근길 책임지는 프로그램 중에 하나”, “과학을 쉽게 풀어 이야기해줘서 유익하다”, “데프콘이 일반인 시선에서 궁금한 점을 딱 짚어 물어봐 줘서 좋다. 진행도 잘한다” 등 긍정적인 평가가 다수를 이룬다.실제 ‘취미는 과학’은 유튜브 팟캐스트 누적 조회수 3400여만 회를 기록하는 등 과학 마니아뿐만 아니라 일반인들에게도 큰 인기를 끌고 있다. 앞서 이달의 PD상, 한국방송대상 작품상 등을 수상해 프로그램의 가치와 우수성을 입증하기도 했다.이혜진 PD는 이번 시청자상 수상과 관련해 “과학 이론을 쉽게 전달하기 위해 밤낮으로 애쓰는 스태프들의 노력을 시청자들이 알아준 것 같아 기쁘다”며 “내년에도 흥미로운 과학 이야기를 전달하는 데에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.‘취미는 과학’은 매주 금요일 밤 10시 50분에 EBS 1TV에서 방송된다.한편 ‘EBS 시청자상’ 역대 수상작으로는 ‘돈의 얼굴’(2024), ‘곽준빈의 세계기사식당’(2023), ‘명의’(2022), ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’(2021), ‘건축탐구 집’(2020) 등이 있다.최종범 인턴기자