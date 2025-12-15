“3년 만에 돌아왔다” 개봉 이틀 전 예매 관객 수 ‘40만’…10명 중 7명 보러 가는 ‘이 영화’
최종범 인턴기자
2025 12 15
아바타 시리즈 세 번째 영화 ‘아바타: 불과 재’가 오는 17일 개봉을 이틀 앞두고 예비 관객들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받고 있다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면, 15일 오후 기준 ‘아바타: 불과 재’는 사전 예매율 74.6%로 폭발적인 관심을 받고 있다. 영화관을 찾는 관객 10명 중 7명 이상이 이 영화를 보러온다는 것이다. 예매 관객 수는 41만명을 넘어서며 첫 주 개봉 성적에 관심이 쏠린다.
‘아바타: 불과 재’는 월트디즈니의 아바타 시리즈 세 번째 편으로, 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 위기를 이야기로 풀어냈다.
프리미어로 영화를 미리 관람한 해외 언론 및 평론가들의 극찬은 쏟아지고 있다. “극장의 존재 이유를 각인시키는 작품”(버라이어티), “모든 것을 쏟아부은 압도적 스펙터클을 완성하다”(스콧 멘델슨), “시작부터 끝까지 입이 떡 벌어질 정도로 놀랍다. 최근 몇 년간 극장에 걸린 영화 중 시각적으로 가장 압도적이다”(긱스 오브 컬러), “제임스 카메론은 그의 세계관을 완벽히 구축했다”(스크린 랜트) 등의 반응이 이어졌다.
‘아바타’ 시리즈의 앞선 두 작품은 국내에서 각각 천만 관객을 돌파했다. 두 작품의 누적 관객수를 합하면 2442만명에 달한다. ‘아바타’(2009)는 누적 1362만명, ‘아바타: 물의 길’(2022)은 누적 1080만명을 기록했다. 3년 만에 돌아온 이번 세 번째 편으로 시리즈 누적 3000만 기록을 쓸 수 있을지 이목이 집중된다.
한편 월트디즈니 작품 ‘주토피아 2’는 개봉 4주 차로 진입했다. ‘주토피아 2’는 올해 최단기간 5백만 관객 기록을 세운 뒤 누적 관객 수 530만명을 돌파하며, 올해 흥행 1위 작품인 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’(567만 9573명)을 약 30만명 격차를 두고 추격하고 있다.
주토피아와 아바타를 연달아 관람하겠다는 반응들이 이어지면서 ‘주바타’(주토피아+아바타) 신드롬이 펼쳐질 수 있을지 기대가 모인다.
최종범 인턴기자
