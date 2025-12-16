“중국에서 이런 작품이?”…현지 뒤흔든 영화, 한국판 캐스팅에 ‘깜짝’

배우 구교환과 문가영이 주연을 맡은 영화 ‘만약에 우리’가 개봉을 앞두고 높은 관심을 받고 있다. 청춘의 현실적인 사랑과 이별을 그리며 아시아 전역에서 흥행 돌풍을 일으켰던 중국 영화 ‘먼 훗날 우리’를 리메이크한 작품인 만큼, 원작의 명성을 이어갈 수 있을지 주목된다.16일 영화계에 따르면 ‘만약에 우리’는 이달 말 개봉을 앞두고 막바지 홍보에 박차를 가하고 있다.‘만약에 우리’는 대학 시절 뜨겁게 사랑했던 ‘은호(구교환 분)’와 ‘정원(문가영 분)’이 10년 만에 우연히 재회하며 꿈과 현실, 사랑 사이에서 갈등하는 이야기를 그린다. 만남과 이별을 반복하는 두 남녀의 관계를 섬세하게 따라가며 누구나 한 번쯤 경험했을 법한 청춘의 아련한 감정을 담아낸 로맨스다.구교환은 꿈과 현실 사이에서 방황하는 은호 역을 맡아 특유의 능청스러운 연기를 선보일 예정이며, 문가영은 밝고 씩씩하지만 사랑 앞에서 고민하는 정원 역으로 연기 변신에 나선다.여기에 영화 ‘82년생 김지영’으로 367만 관객을 동원하며 연출력을 인정받은 김도영 감독이 메가폰을 잡아 작품에 대한 기대감을 더욱 끌어올린다.‘만약에 우리’의 원작인 중국 영화 ‘먼 훗날 우리’는 2018년 개봉 당시 4주 연속 중국 박스오피스 1위를 차지했으며, 중국에서만 약 13억 6094만 위안(약 2500억원)에 달하는 흥행 수익을 올렸다. 대만 출신 류뤄잉 감독이 메가폰을 잡았고, 주동우와 정백연이 주연으로 출연했다.이 작품은 넷플릭스를 통해 공개된 이후 미국의 영화 평점 사이트 ‘로튼 토마토’에서 신선도 지수 100%, 관객 점수 91%를 기록하는 등 해외에서도 작품성을 인정받았다. 국내에서는 ‘인생 로맨스 영화’로 입소문을 탔고, 네이버 영화 평점 9.51점(10점 만점)을 기록했다.원작이 큰 성공을 거둔 만큼, ‘만약에 우리’ 역시 개봉 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.지난달 공개된 메인 예고편은 유튜브 조회수 104만회를 돌파하며 기대감을 입증했다. 특히 2002 한일 월드컵 등 한국적 요소가 자연스럽게 녹아든 점이 눈길을 끌었다.누리꾼들은 “원작이 인생 영화인데 한국판도 캐스팅 잘 된 듯”, “구교환과 문가영의 조합이라니 신선하다”, “개봉만 기다리고 있다” 등의 반응을 보였다.구교환, 문가영이라는 믿고 보는 캐스팅과 탄탄한 원작의 힘을 등에 업은 ‘만약에 우리’가 연말 극장가에서 어떤 흥행 성적을 거둘지 귀추가 주목된다.유승하 인턴기자