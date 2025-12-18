추성훈·차승원,‘매운맛’만 찾으러 다닌다…공개 전부터 기대 모이는 ‘미식 탐방 예능’

‘차가네’ 예고편 중 한 장면. tvN

격투기 선수 추성훈과 배우 차승원이 독특한 조합으로 매운맛을 찾으러 떠나는 프로그램 ‘차가네’가 새해 초 방송을 앞두고 기대를 모으고 있다.내년 1월 8일 첫 방송되는 tvN ‘차가네’는 새로운 매운맛 소스 개발로 인생 한 방을 노리는 추성훈과 차승원의 리얼 갱스타 시트콤이다. 2025년을 뜨겁게 달궜던 두 사람이 아시아 방방곡곡으로 새롭고 다양한 매운맛을 찾으러 다니는 과정을 담아내 차별화된 재미를 선사한다.15년 우정을 자랑하는 추성훈과 차승원을 필두로 딘딘, 토미, 대니구가 합류해 장르와 캐릭터를 넘나드는 참신한 조합이 완성됐다.18일 공개된 2차 티저에서는 추성훈, 차승원, 토미의 모습이 담겼다. “다채로운 매운맛 소스를 하나 개발해보자”는 차승원의 제안과 함께 태국으로 출장을 떠난 세 남자는 현지에서 새로운 매운맛 음식들을 맛보며 미식 탐방에 나선다. 여기에 차승원의 소스 연구개발까지 예고하는 장면이 이어져 궁금증이 더해진다.또 다른 티저에서는 추성훈과 차승원의 새해 인사를 공개했다. 이후 추성훈이 “소스가 대박 나면 금방 돈 벌잖아요”라고 하자 차승원은 “나 너 섭섭지 않게 한다. 다 내 거지만”이라고 받아쳐 두 사람의 유쾌한 케미스트리도 예고했다.tvN ‘차가네’는 내년 1월 8일 저녁 8시 40분 첫 방송된다.최종범 인턴기자