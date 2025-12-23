“보기 불편하다” 싸늘한 여론에…백종원 복귀작, 결국 1%대 시청률로 종영

MBC ‘남극의 셰프’ 포스터

백종원 더본코리아 대표의 방송 복귀작으로 큰 화제를 모았던 MBC ‘남극의 셰프’가 시청률 부진 속에 조용히 막을 내렸다.23일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 교양 프로그램 ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’ 최종회는 전국 가구 기준 시청률 1.6%를 기록했다.지난달 첫 방송 당시 1.8%의 시청률로 출발한 이 프로그램은 3회와 4회 시청률이 2%대까지 오르며 반등 가능성을 보이기도 했다. 그러나 상승세는 오래가지 않았다. 5회 시청률이 1.7%로 하락한 데 이어 최종화인 6회에서는 1.6%까지 떨어지며 뒷심을 발휘하지 못한 채 종영했다.마지막 방송에서는 백 대표를 비롯한 출연진이 남극 세종과학기지 대원들을 위해 저녁 만찬으로 비빔밥을 대접하고, 기후 위기의 심각성을 공유하며 작별 인사를 나누는 장면이 그려졌다.배우 임수향은 “큰 사랑을 받은 느낌이다”라며 눈시울을 붉혔고, 그룹 엑소의 수호는 자작곡을 선보이기도 했다.다만 출연진의 진심 어린 모습에도 불구하고, 방영 내내 이어진 각종 논란으로 등을 돌린 시청자들의 마음을 되돌리지는 못했다.가장 먼저 불거진 논란은 제작진과 출연진의 준비 부족이었다. 남극이라는 특수한 환경을 고려하지 않은 채 요리에 필요한 식재료를 가져가지 않아 현지 대원들의 비축 식량을 소진했다는 이른바 ‘민폐 논란’이 제기됐다.예고편에 등장한 펭귄의 꼬리를 잡고 들어 올리는 장면은 동물 학대 의혹으로 번지며 거센 비판을 받았다. 이에 대해 제작진은 “허가받은 연구원의 행위였으며 출연진은 전혀 접촉하지 않았다”라고 해명했다.여기에 방송에서 선보인 ‘닭튀김 정식’이 백 대표가 운영하는 외식 브랜드의 ‘치킨난반’ 메뉴와 유사하다는 지적이 제기되며 간접 광고 의혹까지 더해졌다.한 시청자는 방송통신미디어심의위원회(방미심위)에 “‘남극의 셰프’에 백 대표의 부적절한 광고가 노출됐다”는 취지의 민원을 접수했다. 이후 방미심위는 해당 프로그램이 심의 규정을 위반했는지를 검토하겠다고 밝혔다.더본코리아 측은 이에 대해 “지나친 추측”이라며 “20개가 넘는 브랜드를 운영하고 있어 어떤 식재료를 사용하더라도 브랜드에서 취급하는 메뉴와 겹칠 가능성이 있다”고 해명했다.무엇보다 최근 백 대표를 둘러싸고 각종 논란이 이어지며 프로그램 이미지에 적잖은 타격을 입었다.가맹점주들과의 불공정 계약 논란에 이어 ‘빽햄’ 가격 논란, 원산지 허위 표기 의혹 등이 잇따라 불거졌다. 특히 백 대표가 이끄는 더본코리아가 농지법상 국내산 농산물을 주된 원료로 식품을 생산해야 하는 구역에서 외국산 원료로 된장을 생산한 혐의로 검찰에 송치되며 법적 리스크까지 떠안았다.한때 ‘시청률 보증수표’로 통했던 백종원의 이름값이 이번에는 오히려 부담으로 작용했다는 분석이 나온다.유승하 인턴기자