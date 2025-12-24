10%까지 찍더니 왜…톱스타 총출동에도 시청률 ‘반토막’ 난 프로그램

JTBC ‘싱어게인4’ 방송화면

‘싱어게인4’ TOP 7. JTBC 제공

JTBC ‘싱어게인4’ 포스터

JTBC 대표 오디션 프로그램 ‘싱어게인’의 네 번째 시즌인 ‘싱어게인4’가 고전을 면치 못하고 있다. 화려한 심사위원 라인업과 유명 참가자들의 등장으로 큰 기대를 모았지만, 시청률은 연일 하락세를 보이며 자체 최저 기록을 경신했다.24일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘싱어게인4’ 11화는 전국 가구 기준 3.2%의 시청률을 기록했다. 이는 이번 시즌 자체 최저 기록일 뿐만 아니라 지난 시즌 시청률과 비교해도 현저히 낮은 수치다.이날 방송에서는 결승 무대로 향하는 마지막 관문인 TOP 7 선발전이 펼쳐졌다. 자신의 이름을 걸고 서는 첫 무대인 만큼 참가자들의 절실함이 어느 때보다 돋보였다.특히 강력한 우승 후보로 꼽히는 37호 가수 김재민과 27호 가수 슬로울리의 맞대결이 눈길을 끌었다. 각기 다른 매력의 두 사람은 심사위원들을 깊은 고민에 빠뜨릴 만큼 수준 높은 무대를 선보였다.치열한 경영 결과 규리, 김예찬, 김재민, 도라도, 서도, 슬로울리, 이오욱이 최종 TOP 7에 이름을 올렸다.‘싱어게인4’는 방영 전 역대급 심사위원 라인업으로 화제를 모았다. ‘가왕’ 임재범을 비롯해 가수 윤종신, 백지영, 그룹 소녀시대의 태연, 작사가 김이나 등이 합류하며 프로그램의 무게감을 더했다.그러나 강력한 심사위원들의 존재감에도 불구하고 정작 무대를 채우는 참가자들의 서사와 음악적 파급력이 예전만 못하다는 지적이 나온다.‘싱어게인’의 앞선 시즌들은 높은 시청률을 기록하며 수많은 스타를 배출해왔다.특히 시즌1은 최고 시청률 10.1%를 돌파하며 이승윤, 이무진이라는 걸출한 아티스트를 탄생시켰다. 시즌2와 시즌3 역시 각각 김기태, 홍이삭 등의 우승자를 배출하며 7~8%대의 안정적인 시청률과 높은 화제성을 유지했다.반면 시즌4는 자두 등 대중에게 친숙한 유명 가수들이 ‘무명 가수’로 등장하며 방송 전부터 큰 관심을 받았으나, 초반의 화제성이 중후반부까지 이어지지 못했다. 참신한 새 얼굴의 부재와 익숙한 오디션 포맷의 반복이 시청률 하락의 원인으로 분석된다.이제 ‘싱어게인4’는 우승자를 가리는 최종 무대만을 남겨두고 있다. 비록 시청률은 하락세지만 남은 참가자들의 실력만큼은 역대급이라는 평가도 적지 않다.과연 마지막 무대에서 시청자들의 마음을 되돌릴만한 ‘레전드 무대’가 탄생하며 유종의 미를 거둘 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자