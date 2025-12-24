시청률 12% 찍더니…‘오징어 게임’까지 넘은 일본 1위 ‘한국 드라마’

tvN ‘내 남편과 결혼해줘’ 방송화면

일본판 ‘내 남편과 결혼해줘’ 포스터. 스튜디오드래곤 제공

tvN ‘내 남편과 결혼해줘’ 포스터. tvN 제공

한국에서 ‘도파민 폭발 복수극’으로 큰 사랑을 받았던 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘’가 일본판 리메이크를 통해 또 한 번 전성기를 맞았다.24일 스튜디오드래곤에 따르면 한일 합작 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘(일본판 내남결)’는 구글이 발표한 ‘2025년 올해의 검색어: 일본’에서 드라마 부문 1위에 올랐다.2위는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’이 차지했으며, 뒤이어 ‘그럼 네가 만들어봐’, ‘누가 공작의 춤을 보았니?’, ‘더 로열 패밀리’ 등 현지 드라마들이 이름을 올렸다.지난 6월 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계에 공개된 ‘일본판 내남결’은 공개 직후 한 달 만에 역대 아마존 오리지널 드라마를 통틀어 일본에서 가장 많은 시청자 수를 기록한 작품으로 집계됐다.온라인동영상서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 ‘일본판 내남결’은 일본 아마존 프라임 비디오 TV쇼 부문 연간 TOP 5 안에 이름을 올리기도 했다. 해당 부문에서 연간 TOP 10에 진입한 실사 드라마는 ‘일본판 내남결’이 유일하다.‘일본판 내남결’은 CJ ENM 재팬과 스튜디오드래곤이 기획을 맡고, 오랜 역사를 자랑하는 일본 제작사 쇼치쿠가 제작을 담당한 한일 합작 드라마다.배우 코시바 후우카와 사토 타케루가 주연을 맡았으며 안길호 감독이 연출을 담당했다.‘일본판 내남결’의 인기는 지난해 방송된 한국판 ‘내 남편과 결혼해줘’의 서사에 일본 현지의 정서와 문화를 적절히 녹여낸 결과로 분석된다.동명의 웹소설을 원작으로 하는 tvN ‘내 남편과 결혼해줘’는 절친과 남편의 불륜을 목격하고 살해당한 주인공 강지원(박민영 분)이 10년 전으로 회귀해 자신의 참담했던 운명을 절친 정수민(송하윤 분)에게 넘기고, 조력자 유지혁(나인우 분)과 함께 복수하는 이야기를 그렸다.이 작품은 첫 회 시청률 5.2%로 시작해 가파른 상승세를 보였고, 최종회에서는 12.0%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 역대 tvN 월화드라마 시청률 1위에 등극하기도 했다.일본 시청자들은 한국판과 일본판을 비교하며 높은 관심을 보였다. 특히 ‘일본판 내남결’은 한국의 드라마 기획·제작 역량이 해외 현지 시장에서도 통한다는 것을 입증하며 K-콘텐츠 산업의 새로운 성장 모델을 제시했다는 평가를 받고 있다.유승하 인턴기자