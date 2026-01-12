‘대세 배우’ 7년만 로맨스인데…최고 시청률 5%대 못 넘기고 종영한 ‘한국 드라마’

‘경도를 기다리며’ 방송화면 갈무리. JTBC

‘경도를 기다리며’ 포스터. JTBC

대세 배우 박서준의 7년 만의 로맨스 복귀작으로 주목받았던 JTBC ‘경도를 기다리며’가 5%대 시청률을 넘기지 못한 채 종영했다.12일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’ 마지막 회는 전국 가구 기준 시청률 4.7%를 기록했다. 이전 회차인 11회 시청률의 3.4%보다 1.3%P 높은 수치로, 드라마 자체 최고 시청률이기도 하다.‘경도를 기다리며’는 지난달 시청률 2.7%로 출발해 큰 기복 없이 3~4%대 시청률을 유지해왔다.마지막 회에서 자체 최고 시청률을 갈아치우며 피날레를 장식하는 데 성공했지만, 끝내 시청률 5%대는 넘지 못했다.전작 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’가 종영 무렵 5%대 시청률을 유지하며 마지막 회에서 7.6%라는 자체 최고 시청률을 기록했던 것과는 대조되는 모습이다.‘경도를 기다리며’는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)이 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회하며 벌어지는 이야기를 담아낸 작품이다.마지막 회에서 이경도는 빌런 강민우(김우형 분)의 비리를 파헤친 폭로 기사로 반격에 성공했다. 강민우 사건은 해결됐지만 이경도와 서지우의 관계는 순탄치 않았다. 유학 자금을 받은 이경도는 미래를 고민하며 서지우를 피했고, 서지우는 그리움과 서운함을 동시에 느꼈다.엇갈리던 두 사람은 차우식(강기둥 분)의 장례식장에서 재회했다. 서로의 소중함을 깨달은 두 사람, 서지우는 다시 떠나려는 이경도를 붙잡기 위해 공항으로 향했다. “가지마, 나는 너 하나가 좋다”는 서지우의 고백에 이경도는 “집에 가자, 같이 살자”고 답해 동행을 약속했다.이후 “이경도와 닮은 아이를 낳고 싶다”는 서지우의 말이 은은한 여운을 남기며 드라마는 마무리됐다.박서준의 출연으로 방영 전부터 기대를 모았던 ‘경도를 기다리며’가 시청률 정체기 속에서 헤어 나오지 못하고 마무리되자 아쉬움이 남는다는 목소리가 나온다.박서준은 MBC ‘그녀는 예뻤다’(최고 시청률 18.0%), JTBC ‘이태원 클라쓰’(최고 시청률 16.5%), KBS2 ‘쌈, 마이웨이’(최고 시청률 13.8%) 등 출연하는 작품마다 흥행에 성공하며 드라마 보증수표로 불려 왔다.특히 이번 작품은 tvN ‘김비서가 왜 그럴까’ 이후 박서준이 7년 만에 선보이는 로맨스 작품으로 팬들과 시청자들의 기대를 한 몸에 받았다. 하지만 기대와 달리 이렇다 할 성과를 내지 못한 채 막을 내리자 아쉽다는 반응이 나오는 것이다.여기에 넷플릭스 ‘D.P.’, ‘오징어게임’ 등에 출연하며 존재감을 입증한 배우 원지안이 합을 맞췄음에도 불구하고 흥행몰이에 실패했다는 점에서 아쉬움이 더 크게 남는다는 반응도 이어지고 있다.한편 ‘경도를 기다리며’ 후속 작품인 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 오는 2월 28일 방송된다. 이 드라마는 배우 한지민, 박성훈 등이 주연을 맡았다.최종범 인턴기자