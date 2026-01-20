‘흑백요리사’ 신드롬 잇나…‘시청률 18.1%’ 톱배우 합류한 ‘역대급 예능’ 확정

배우 김태리. tvN ‘미스터 션샤인’ 방송화면

tvN ‘방과후 태리쌤’ 포스터. tvN 제공

맨 왼쪽부터 배우 김태리, 최현욱, 방송인 강남. 매니지먼트mmm-골드메달리스트-샌드박스네트워크 제공

배우 김태리가 글로벌 히트작 넷플릭스 ‘흑백요리사’를 제작한 스튜디오슬램과 손잡고 데뷔 후 처음으로 고정 예능 프로그램에 출연한다.20일 tvN에 따르면 김태리는 새 예능 프로그램 ‘방과후 태리쌤(제작 스튜디오슬램)’ 출연을 확정하고 오는 2월 시청자들을 만날 예정이다. 이 프로그램은 인구 감소로 폐교 위기에 놓인 작은 마을의 초등학교에 단 하나뿐인 ‘방과 후 연극 수업’이 개설되면서 벌어지는 이야기를 담은 리얼리티 예능이다.김태리가 고정 예능에 도전하는 것은 데뷔 약 10년 만에 이번이 처음이다. 그동안 영화와 드라마를 통해 탄탄한 연기력을 선보여온 김태리는 대학교 연극 동아리에서 연기를 시작했던 자신의 경험을 살려 아이들에게 연극을 가르치는 ‘태리쌤’으로 활약할 예정이다.박찬욱 감독의 영화 ‘아가씨’로 데뷔한 김태리는 영화 ‘1987’, 드라마 ‘미스터 션샤인’, ‘스물다섯 스물하나’, ‘정년이’ 등을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 좀처럼 예능 프로그램에 모습을 드러내지 않았던 그가 ‘방과후 태리쌤’을 통해 어떤 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.제작을 맡은 스튜디오슬램은 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시리즈를 비롯해 ‘싱어게인’, ‘슈가맨’ 등을 연이어 흥행시킨 예능 명가다.제작진은 “방과 후 활동이 지역 소멸 위기의 학교들을 부활시켰다는 실제 사례에서 모티브를 얻었다”며 “연기에는 진심이지만 선생님은 처음인 김태리와 연극반 아이들이 함께하는 연극반 수업에 많은 관심과 응원 부탁드린다”라고 밝혔다.이번 프로그램에는 배우 최현욱과 방송인 강남이 보조 교사로 합류해 힘을 보탠다. 최현욱은 아이들의 고민을 들어주는 상담사 역할을, 강남은 특유의 친화력으로 연극반의 분위기 메이커 역할을 맡아 좌충우돌 성장기를 그려낼 예정이다.‘방과후 태리쌤’은 오는 2월 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송된다.유승하 인턴기자