시청률 2%대 굴욕에도…화제성 1위, 넷플릭스 글로벌 6위 터진 ‘이 드라마’

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 예고편 캡처

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 포스터. SBS 제공

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 방송화면

SBS 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’이 2%대 아쉬운 시청률을 기록한 가운데 넷플릭스 글로벌 차트 상위권에 오르며 극명한 온도 차를 보이고 있다.21일 넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠(Tudum)에 따르면 ‘오늘부터 인간입니다만’은 지난 12일부터 18일까지 210만 시청 수(총시청 시간을 작품의 전체 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TV쇼 비영어 부문 6위에 올랐다.이는 페루 등 총 5개국에서 1위를 차지한 결과로, 국내 콘텐츠 가운데서는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?(2위)’에 이어 두 번째로 높은 순위다.화제성 지수 역시 두드러진다. K-콘텐츠 경쟁력 분석 업체 굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 3주차 TV 드라마 화제성 조사 결과, ‘오늘부터 인간입니다만’은 방송 첫 주 만에 TV 드라마 부문 화제성 1위를 차지했다. 드라마 출연자 화제성 부문에서도 주연 배우 김혜윤이 4위에 이름을 올리며 존재감을 입증했다.반면 온라인상의 뜨거운 반응과 달리 TV 시청률은 고전을 면치 못하고 있다. 지난 17일 방송된 2회는 전국 기준 2.7%의 시청률에 그쳤다. 전작인 ‘모범택시3’가 13.3%의 높은 시청률로 종영하며 형성한 황금 시간대의 흐름을 이어받지 못했다는 평가가 나온다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기 싫은 ‘MZ 구미호’ 은호(김혜윤 분)와 자기애 과잉인 월드클래스 축구 스타 강시열(로몬 분)이 뜻밖의 사건으로 얽히며 벌어지는 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다.기존의 ‘인간이 되고 싶은 구미호’라는 클리셰에서 벗어난 참신한 설정과 김혜윤의 통통 튀는 연기가 극의 중심을 잡고 있다.다만 시청자들 사이에서는 작품의 완성도를 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다. 특히 구미호의 도력이나 판타지적 요소를 구현한 컴퓨터그래픽(CG)의 완성도가 다소 아쉽다는 지적이 이어지며 몰입을 방해한다는 비판이 제기됐다.글로벌 시장과 온라인 화제성에서는 강세를 보이고 있는 ‘오늘부터 인간입니다만’이 향후 본격화될 로맨스 전개를 통해 시청률 반등까지 이뤄낼 수 있을지 관심이 쏠린다. ‘오늘부터 인간입니다만’은 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송된다.유승하 인턴기자