200만 관객이 코앞…‘멜로 흥행 불가’ 공식 깬 ‘한국 영화’

영화 ‘만약에 우리’ 예고편 중 한 장면. 쇼박스

영화 ‘만약에 우리’ 스틸. 쇼박스

영화 ‘만약에 우리’ 포스터. 쇼박스

배우 구교환·문가영이 주연을 맡은 영화 ‘만약에 우리’가 흥행에 취약한 멜로장르임에도 불구하고 국내 극장가에서 뜨거운 인기를 끌며 200만 관객 돌파를 목전에 두고 있다.25일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘만약에 우리’는 누적 관객 수는 190만 4767명으로 200만명 돌파를 앞두고 있다.국내 멜로 영화로는 2019년 ‘가장 보통의 연애’(292만 4000여명) 이후 처음으로 200만 관객 돌파를 앞두면서, ‘만약에 우리’의 흥행 성과가 더욱 주목받고 있는 상황이다.‘만약에 우리’는 흥행세도 계속 이어가는 모습이다. 영화는 전날 10만 8144명의 관객을 사로잡으며 박스오피스 1위를 차지했다. 지난 11일 ‘아바타: 불과 재’를 제친 뒤 보름째 박스오피스 1위 자리를 유지하고 있는 상태다.‘만약에 우리’는 뜨겁게 사랑했던 은호(구교환 분)와 정원(문가영 분)이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기를 담아낸 작품이다. 지난 2018년 넷플릭스를 통해 국내에서 공개됐던 유약영 감독의 중국 영화 ‘먼 훗날 우리’를 원작으로 한다.흥행에 취약한 멜로장르임에도 불구하고 ‘만약에 우리’가 국내 극장가에서 흥행 돌풍을 일으키고 있는 배경으로는 공감 가는 서사와 완성도가 꼽히고 있다.실제 온라인에서는 “청춘 시절에 겪었던 지난 사랑이 떠올라 눈물이 났다”, “그때의 나라면 어땠을까 곱씹어 보게 만드는 영화다” 등 과거를 돌이켜보며 영화 내용에 공감하는 관람객들의 후기가 잇따랐다.또 “구교환과 문가영 두 주연의 현실적인 감정 연기가 좋았다”는 연기에 대한 호평과 함께 “원작을 한국 정서로 잘 풀어낸 것 같다”며 리메이크 방식을 칭찬하는 반응도 이어졌다.국내외 평점 지표에서도 준수한 성적을 기록 중이다. ‘만약에 우리’의 관람객 평점은 네이버 기준 9.08점(10점 만점), CGV 골든에그 지수(100%에 가까울수록 호평) 97% 등을 기록 중이다. 미국 비평 사이트 IMDb에서는 평점 7.8점(10점 만점)을 받고 있다.현실적이면서도 공감 가는 서사로 관객들을 극장가로 끌어들이는 데 성공한 ‘만약에 우리’가 어디까지 흥행세를 이어 나갈 수 있을지 관심이 집중된다.최종범 인턴기자