“멈출 줄 모른다”…기안84 ‘시청률 견인’에 흥행몰이 이어가는 ‘예능 프로그램’

방송인 겸 웹툰 작가 기안84의 마라톤 도전기를 그려낸 MBC 예능 프로그램 ‘극한84’가 시청률 상승세를 이어가고 있다.26일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 MBC ‘극한84’ 9회는 전국 가구 기준 시청률 4.6%를 기록했다. 지난 회차보다 0.6%p(포인트) 오른 수치로, 자체 최고 시청률이다.‘극한84’는 소폭 상승이더라도 매회 시청률 상승을 거듭하고 있다. 지난해 11월 30일 첫 방송된 ‘극한84’는 시청률 2.7%로 출발한 뒤 2~4회까지 2~3%대 시청률을 오가며 정체에 빠졌다. 하지만 5회에서 3%대 시청률로 진입한 뒤 6회(3.5%), 7회(3.8%), 8회(4.0%) 등 매회 시청률을 조금씩 쌓아 올리며 상승세를 유지했다.시청률 상승 배경으로는 기안84의 역할을 빼놓을 수 없다.방송 초반 4회까지 시청률 부침을 겪으며 위기설까지 나왔던 ‘극한84’는 프랑스 메독 마라톤 도전기가 본격화되며 시청률 상승세를 타기 시작했다.극한 코스에 도전하는 기안84의 성장 과정이 꾸밈없이 담기며 시청자들의 공감을 끌어냈고, 이런 모습이 시청률 상승을 견인한 결정적 요인으로 작용했다는 평가가 나온다.‘극한84’는 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월 코스에 뛰어들어 극한의 마라톤 환경에서 포기하지 않고 끝까지 도전해내는 과정을 그린 극한 러닝 예능이다.9회에서는 북극 폴라서클 마라톤으로 마지막 도전을 나선 극한크루의 여정이 그려졌다. 기안84, 방송인 강남, 연예계에서 가장 빠른 풀코스 마라톤 기록을 보유한 배우 권화운은 각자의 목표를 안고 출발했다. 그러나 이들은 빙판과 오르막이 반복되는 극한 코스에서 예상치 못한 위기와 변수를 만나 고전을 면치 못했다.권화운은 거침없는 질주 끝에 1등을 탈환했지만 급격히 컨디션이 흔들리면서 5위까지 밀려났다. 이후 고전 끝에 완주를 성공한 권화운의 모습은 강한 여운을 남겼다.기안84는 좋은 컨디션으로 출발했지만 빙판 코스에서 예상보다 나빠진 주로 컨디션에 힘겨워했다. 그는 레이스 중간 음수대가 보이지 않자 길가에 얼어붙어 있는 빙판 조각을 떼어내 먹으며 맛있다고 감탄하는 모습을 보여줘 웃음을 안기기도 했다.대회 시작 당시 꼴찌로 출발한 강남은 예상 밖의 선전을 보이기도 했으나, 결국 오르막 구간에서 급격히 무너지며 완주 여부가 불투명해졌다.권화운은 극한의 고비 끝에 완주에 성공한 가운데, 주저앉은 기안84와 강남이 레이스를 끝까지 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.인간의 한계에 도전하는 극한 크루의 여정은 일요일 오후 9시 10분에 방송되는 MBC ‘극한84’에서 확인할 수 있다.최종범 인턴기자