KBS에서 이례적 흥행 이끌었는데…경쟁작에 시청률 주춤하는 ‘이 드라마’

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 방송화면

tvN ‘언더커버 미쓰홍’

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 스틸

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 포스터

KBS 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’가 전작들과 다르게 시청률 상승세를 이어오며 이례적인 성과를 보여왔지만, 최근 동시간대 경쟁작에 밀려 시청률이 주춤하는 모습이다.2일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 10회는 전국 가구 기준 시청률 7.0%를 기록했다. 이는 9회(5.5%)보다 1.5%p(포인트) 오른 수치지만, 8회(7.1%)보다는 0.1%p(포인트) 떨어진 수치다.‘은애하는 도적님아’는 최근 시청률 정체를 겪고 있다. 드라마는 1회 시청률 4.3%로 출발해 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 단 5회 만에 7%대에 진입했다. 하지만 8회에서 7.1%로 정점을 찍은 뒤 극적인 상승 없이 자체 최고 시청률을 경신하는 데 실패하고 있다.이 같은 흐름은 동시간대 경쟁작인 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’의 영향이 있는 것으로 분석된다.‘언더커버 미쓰홍’은 ‘은애하는 도적님아’ 5회 방송 시점에 첫 방송을 시작했다. 1회 시청률 3.5%로 출발한 뒤 4회 만에 7%대 시청률에 진입했고, 이후 줄곧 ‘은애하는 도적님아’의 시청률을 앞서갔다. 지난 1일 6회 방송에서는 8.0%로 자체 최고 시청률 기록하며 격차를 더 크게 벌렸다.‘은애하는 도적님아’는 KBS 토일 미니시리즈로서는 이례적 성과를 내고 있는 작품이다. 동시간대 전작작 ‘트웰브’, ‘운수 좋은 날’, ‘마지막 썸머’는 줄줄이 흥행에 실패한 바 있다. ‘트웰브’는 첫 회 8.1%로 출발했으나 시청률이 2%대까지 떨어지며 종영했고, ‘운수 좋은 날’과 ‘마지막 썸머’는 각각 최고 시청률 5.1%, 2.7%를 기록하는 데 머물렀다.이와 달리 ‘은애하는 도적님아’는 방송 초반부터 시청률 상승 곡선을 그리며 흥행세를 이어왔다. 최근 시청률은 다소 주춤하는 모습이지만, 여전히 7%대 시청률을 기록하는 만큼 반등 가능성에 관심이 쏠리는 이유다.‘은애하는 도적님아’는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그를 쫓던 대군의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 남지현과 문상민이 각각 여자 주인공 홍은조와 남자 주인공 이열 역을 맡았다.10회에는 아버지 홍민직(김석훈 분)을 잃고 폭주하는 홍은조와 사랑하는 사람을 지키려는 도월대군 이열의 비극적 운명이 그려졌다. 방송 후반부에서는 위기를 맞은 이열이 홍은조와 다시 한번 영혼이 바뀌면서 앞으로 이 둘이 어떤 상황을 맞닥뜨리게 될지 궁금증을 더했다.총 16부작으로 기획된 ‘은애하는 도적님아’는 이번 10회 방송을 기준으로 전체 방영분의 절반을 지나왔다. 극이 후반부로 전개되기 시작하면서 시청률 흐름이 다시 한번 상승세로 돌아설 수 있을 것인지에 이목이 집중되고 있다.‘은애하는 도적님아’는 매주 토, 일 오후 9시 20분 방송된다.최종범 인턴기자