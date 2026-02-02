웬만한 예능보다 잘 나간다…유재석과 시즌2로 돌아와 흥행 이어가는 ‘이 프로그램’

웹 예능 ‘풍향고2’ 방송화면. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’, ENA

웹 예능 ‘풍향고2’ 포스터. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’, ENA

웹 예능 ‘풍향고2’ 썸네일.

시즌2로 돌아온 ‘풍향고’가 유튜브뿐만 아니라 방송 채널에서도 의미 있는 시청률을 기록하며 흥행세를 타고 있다.2일 업계에 따르면 전날 방송된 ENA 일요예능 ‘풍향고2’ 2회는 전국 가구 기준 시청률 2.0%를 기록했다.‘풍향고2’는 본격적인 여행이 시작되기 전 토크쇼 형식으로 진행된 ‘풍향고2 사전모임’ 회차를 통해 시청률 0.4%로 출발했다. 이어진 1회에서 1.6%를 기록해 시청률이 오른 데 이어, 2회에서도 다시 한번 시청률이 상승한 것이다.최근 3개월간 전국 가구 기준 ENA 평균 시청률이 0.4%였던 점을 고려해도 이례적 성과다.유뷰트 채널 ‘뜬뜬’의 웹 예능으로 시작해 큰 인기를 얻은 ‘풍향고’는 이번 시즌부터 플랫폼을 확장했다. 유튜브에 공개된 영상에 미공개 장면을 더한 확장판이 매주 일요일 ENA를 통해 방송되면서다.유튜브 성과 역시 눈길을 끈다. 2일 오후 기준 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 공개된 ‘풍향고2’ 영상은 ‘사전모임’ 회차 467만회, 1회 795만회, 2회 485만회를 기록하며 수백만 조회수를 돌파하고 있다.이는 ‘풍향고1’ 초반 조회수 추이를 뛰어넘는 수치로 기존에 형성된 팬덤이 ‘풍향고2’로 자연스럽게 이어진 데 더해 신규 시청층도 유입되고 있기 때문으로 분석된다.배우 황정민이 유재석, 지석진, 양세찬과 함께 베트남으로 떠난 여정을 담은 ‘풍향고1’은 누적 조회수 약 4800만회를 기록하고 제61회 백상예술대상 예능 작품상을 거머쥐며 큰 화제를 모은 바 있다.‘풍향고’는 구글 맵 등 디지털 애플리케이션(앱) 사용을 금지하고, 종이 지도와 여행책에만 의존해 여행하는 ‘노 앱(No App)’ 즉흥 해외여행 리얼리티다. 시즌2에서는 배우 이성민이 합류해 유재석, 지석진, 양세찬과 함께 오스트리아 빈으로 떠났다.2회에서는 빈에 도착한 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬 4형제가 우여곡절 끝에 호텔에 입성한 데 이어 다음 날 오전 관광과 점심 식사를 마치는 과정이 그려졌다.이후 3회 예고편에는 헝가리 부다페스트로 이동하기 위해 기차표를 확보해야 하는 4형제가 위기에 처한 장면이 이어져 앞으로의 여정에 대한 궁금증을 키웠다.‘풍향고2’는 매주 토요일 오전 9시 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 업로드되며, 다음 날인 일요일 오후 7시 50분 ENA에서 유튜브 미공개 분량을 포함해 방송된다.최종범 인턴기자