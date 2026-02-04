‘흑백2’ 손종원마저 제쳤다…화제성 1위 갈아치운 ‘이 프로그램’

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’ 방송화면

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’ 포스터

‘솔로지옥5’ 출연자 최미나수. 넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’ 방송화면

넷플릭스 오리지널 연애 예능 ‘솔로지옥’ 시즌5가 역대 시리즈 최고 성적을 이어가는 가운데 화제성 순위까지 장악했다.4일 K-콘텐츠 경쟁력 조사 업체 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 1월 5주 차 화제성 순위에 따르면 ‘솔로지옥5’ 출연자 최미나수는 TV-온라인동영상서비스(OTT) 통합 비드라마 출연자 화제성 1위에 올랐다.같은 프로그램에 출연 중인 김민지는 5위, 임수빈은 6위, 송승일은 9위를 기록하며 명실상부 화제의 연애 예능임을 입증했다.출연자 화제성에 힘입어 ‘솔로지옥5’는 전주 대비 프로그램 화제성이 40.6% 증가하며 TV-OTT 통합 비드라마 화제성에서 2위를 차지했다.출연자 화제성 2위와 3위에는 JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 김풍 작가와 손종원 셰프가 이름을 올렸으며 4위는 tvN ‘보검 매직컬’의 배우 박보검, 7위는 MBC ‘극한84’의 웹툰 작가 기안84가 차지했다.‘솔로지옥5’는 커플이 되어야만 벗어날 수 있는 외딴섬 ‘지옥도’와 호화로운 ‘천국도’를 오가며 펼쳐지는 솔로들의 연애 리얼리티 프로그램이다. 이번 시즌은 출연진의 거침없는 매력과 예측 불허의 전개로 국내는 물론 글로벌 시장에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.4일 넷플릭스에 따르면 ‘솔로지옥5’는 MBN ‘천하제빵’, tvN ‘언더커버 미쓰홍’, 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 등을 제치고 ‘오늘 대한민국의 TOP10 시리즈’ 1위에 올랐다.글로벌 성과 역시 눈에 띈다. 넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠에 따르면 ‘솔로지옥5’는 공개 첫 주에 이어 2주 차에도 글로벌 TV쇼(비영어) 부문 2위를 차지했다. 이는 ‘솔로지옥’ 시리즈 역대 최고 순위다.특히 여성 출연자 최미나수가 화제의 중심에 섰다.2021 미스코리아 선이자 2022 ‘미스 어스(Miss Earth)’ 우승자 출신인 최미나수는 당당한 태도와 화려한 비주얼로 ‘미워할 수 없는 악역’ 캐릭터를 구축하며 흥행을 견인하고 있다.그는 최근 공개된 회차에서 무려 4명의 남성에게 호감을 드러낸 데 이어 “궁금한 사람이 또 생겼다”고 밝히는 등 파격적인 행보를 이어갔다.특히 인터뷰 중 제작진에게 “혹시 제가 두 명의 남자와 함께 지옥도를 나갈 수 있나요?”라고 묻는 모습은 큰 화제를 모았다. 이를 지켜보던 MC 홍진경이 “작작 하세요”라고 일침을 가하는 ‘티키타카’ 장면은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 빠르게 확산했다.이제 단 2회만을 남겨둔 ‘솔로지옥5’는 오는 10일 11회와 최종회를 공개할 예정이다. 최종적으로 어떤 커플이 손을 맞잡고 지옥도에서 탈출하게 될지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자