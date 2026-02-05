누적 조회수 4.1억회…종영까지 2회 앞두고 놀라운 기록 세운 ‘한국 드라마’

tvN ‘스프링 피버’ 방송화면

tvN ‘스프링 피버’ 쇼츠(Shorts) 영상이 조회수 천만회를 돌파했다. 유튜브 캡처

tvN ‘스프링 피버’ 스틸

tvN ‘스프링 피버’ 포스터

배우 안보현과 이주빈이 선보인 로맨스 코미디 ‘스프링 피버’가 온라인에 올린 편집 영상으로 억대 조회수를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’는 방영 4주차 기준 유튜브를 비롯해 소셜미디어(SNS) 등에 올린 편집 영상으로 누적 조회수 4억 1000만회를 돌파해 2025년부터 방영된 tvN 월화드라마 중 최고 성적을 내고 있다.특히 tvN 역대 작품 중에서 시청률 1위를 기록한 ‘눈물의 여왕’ 이후, 쇼츠(Shorts) 영상으로 조회수 천만회를 처음 돌파하는 등 상징적인 성과를 거두기도 했다.실제 tvN 유튜브 채널 ‘디글 클래식’에 ‘사실 큰 손이었던 손님들?!’이라는 제목으로 올라온 ‘스프링 피버’ 쇼츠 영상은 5일 오후 기준 조회수 1002만회를 기록할 정도로 큰 관심을 끌고 있다.TV에서 자체 최고 시청률도 꾸준하게 갈아치우는 모습이다. 지난 3일 방송된 ‘스프링 피버’ 10회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 5.5%를 찍어 자체 최고 기록을 경신했다. 이전 회차에서도 4~5%대 시청률을 유지하며 소폭이더라도 꾸준하게 시청률 상승세를 보이며 화제성을 입증했다.‘스프링 피버’는 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)와 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)의 핑크빛 로맨스를 담은 작품이다.작품의 인기 비결은 감동과 설렘을 함께 선사하는 서사에 있는 것으로 분석된다.방영 초반 “오늘 하루도 웃지 말고, 즐겁지 말고, 기쁘지 말기”라는 신념으로 하루하루를 보내던 윤봄은 기상천외한 행동으로 마을을 들썩이게 하는 선재규를 만나 점차 마음의 문을 열었다.일례로 9회에서는 “실컷 웃고, 미친 듯이 즐겁게, 마음껏 기뻐하기”라는 윤봄의 대사가 그의 변화를 한눈에 나타내며 보는 이들에게 묘한 울림을 안겼다.이 과정에서 윤봄과 선재규는 각자 지닌 상처를 서로의 존재로 치유하면서 로맨스 관계를 쌓아가 보는 이에게 설렘을 선사했다.두 배우의 조합이 몰입력을 끌어올렸다는 평가도 나온다. 안보현과 이주빈은 체격 차이에서 오는 시각적 설렘과 빈틈없는 연기 호흡으로 시청자들로부터 뜨거운 반응을 얻었다.총 12부작으로 기획된 ‘스프링 피버’는 종영까지 2회를 앞둔 가운데, 선재규와 윤봄의 관계가 앞으로 어떻게 흘러갈지 후반부 전개에 이목이 쏠리고 있다.‘스프링 피버’는 오는 9일과 10일 오후 8시 50분에 11회와 12회를 방영한다.최종범 인턴기자