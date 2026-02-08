‘넷플릭스의 딸’ 되나…한국 걸그룹 멤버, 주연 넘어 제작까지 맡은 ‘이 영화’

그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 넷플릭스 오리지널 로맨틱 코미디 영화의 주연으로 발탁되며 본격적인 할리우드 공략에 나선다.지난 6일 넷플릭스는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “리사가 넷플릭스의 새로운 로맨틱 코미디 장편 영화에 주인공으로 출연한다”라고 발표했다. 이번 작품은 1999년 개봉해 전 세계적인 사랑을 받은 줄리아 로버츠·휴 그랜트 주연의 영화 ‘노팅 힐’에서 영감을 받은 것으로 알려져 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.리사는 이번 영화에서 주연 배우뿐만 아니라 총괄 프로듀서로 이름을 올리며 제작 전반에 참여한다.이번 프로젝트는 리사가 출연한 HBO 드라마 ‘화이트 로터스’ 시즌3의 촬영 현장에서 출발했다. 리사와 ‘화이트 로터스’의 총괄 프로듀서인 데이비드 버나드가 영화 ‘노팅 힐’에 대한 팬심을 공유하며 아이디어를 구체화한 것으로 전해졌다.연출은 데이비드 버나드가 직접 맡는다. 각본은 영화 ‘북스마트’, ‘상사에 대처하는 로맨틱한 자세’, ‘어쩌다 로맨스’ 등 다수의 로맨틱 코미디 흥행작을 집필한 작가 케이티 실버만이 담당한다.구체적인 제목과 줄거리, 공개 일정 등은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.리사의 연기 행보는 이번이 처음이 아니다. 지난해 공개된 ‘화이트 로투스’ 시즌3에서 웰니스 전문가 무크 역을 맡아 배우로서 성공적인 데뷔를 치렀다. 현재는 배우 마동석, 이진욱과 함께 출연하는 넷플릭스 액션 블록버스터 ‘타이고’를 촬영 중이다.‘타이고’는 전쟁고아로 자란 용병 타이고(마동석 분)가 중대한 임무를 수행하던 중 가족처럼 여기던 리아(리사 분)가 범죄 조직에 납치되면서 벌어지는 이야기를 그린 액션 영화다.리사는 타이고의 친구이자 함께 미션을 수행하는 팀 멤버 리아 역을 맡았다. 리아는 목숨이 위태로웠던 어린 시절을 함께 견딘 타이고의 가족 같은 존재로, 극의 긴장감을 이끄는 핵심 인물이다. ‘타이고’를 통해 한국 작품에 첫 출연하게 된 리사는 과감한 액션 연기에 도전했다.한편 리사는 배우 활동과 더불어 본업인 가수로서의 활동도 병행한다. 리사가 속한 그룹 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’을 발매하고 약 3년 5개월 만에 완전체로 컴백할 예정이다.유승하 인턴기자