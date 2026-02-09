제약 속에서도 20만 관객 돌파…‘이 영화’, 독립영화 새 기록 썼다

‘세계의 주인’ 예고편. 바른손이앤에이

‘세계의 주인’ 스틸. 바른손이앤에이

‘세계의 주인’ 포스터. 바른손이앤에이

독립 영화라는 제약에도 불구하고 영화 ‘세계의 주인’이 20만 관객 동원에 성공하며 이례적인 흥행 성적을 냈다.9일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 ‘세계의 주인’은 지난 7일 누적 관객수 20만명을 돌파했다. 2025년에 개봉한 한국 독립예술 실사영화 중 유일하게 20만 관객 동원에 성공했다. 손익분기점 목표인 관객 8만명을 훨씬 넘어선 수치다.독립 영화로 10만명 이상의 관객을 동원하는 것만도 이례적 흥행인데, 이를 훌쩍 뛰어넘는 성적을 낸 만큼 흥행성과 작품성 모두 인정받았다는 평가가 나온다.지난해 10월 22일 개봉한 ‘세계의 주인’은 영화 ‘우리들’, ‘우리집’을 연출한 윤가은 감독의 세 번째 장편 영화로 ‘올해의 한국 영화’라는 찬사를 받은 화제작이다.영화계 각 분야에서는 작품에 대한 지지가 끊이질 않았다. 고레에다 히로카즈, 지아장커, 봉준호, 연상호 등 세계적 거장들이 호평을 보냈을 뿐만 아니라, 박정민, 김혜수, 이준혁, 김의성, 김태리 등 국내 유명 배우들이 자발적인 릴레이 응원 상영회를 개최하며 힘을 보태기도 했다.또 영화는 제47회 낭뜨3대륙영화제 대상, 제9회 핑야오국제영화제 로베르토 로셀리니상 심사위원상, 관객상, 제41회 바르샤바국제영화제 국제영화비평가연맹상 등 해외 유수 영화제에서 연이어 수상 소식을 전하기도 했다.‘세계의 주인’은 전교생이 참여한 서명운동을 혼자 거부해버린 열여덟 여고생 이주인(서수빈 분)이 의문의 쪽지를 받게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.영화는 인싸이자 반장, 모범생인 동시에 연애가 가장 큰 관심사인 이주인의 이야기를 중심적으로 풀어냈다. 인싸와 관종 사이에서 흔들리는 청춘의 미묘한 감정선을 섬세하게 다뤄내 관객들의 공감을 끌어냈다는 평가를 받았다.특히 서수빈은 이 작품으로 홍해국제영화제 여우주연상을 거머쥐며 국제적인 스포트라이트를 받기도 했다.‘세계의 주인’은 현재 전국 일부 극장에서 상영 중이다.최종범 인턴기자