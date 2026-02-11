“상승세에 브레이크 없다”…5주 연속 ‘신기록’ 12.8% 찍은 ‘이 프로그램’

MBN ‘현역가왕3’ 방송화면

MBN ‘현역가왕3’ 포스터

그룹 EXID 출신 솔지. MBN ‘현역가왕3’ 방송화면

MBN 트로트 서바이벌 ‘현역가왕3’가 출연자 숙행의 사생활 논란과 하차라는 악재 속에서도 시청률 상승세를 이어가며 또 한 번 자체 최고 기록을 갈아치웠다.11일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘현역가왕3’ 8회는 전국 기준 평균 11.8%, 최고 12.8%의 시청률을 기록했다. 이는 지난달 6일 방송된 3회 이후 단 한 차례의 하락 없이 매주 상승 곡선을 그린 결과로, 화요일 전체 예능 프로그램 가운데 1위 자리를 굳건히 지켰다.‘현역가왕3’는 트로트 한일전에 나설 국가대표 트로트 가수를 선발하는 서바이벌 프로그램이다. 실력파 현역 가수들이 계급장을 떼고 정면 승부에 나선다는 파격적인 콘셉트로 방송 초반부터 시청자들의 관심을 끌었다.8회 방송에서는 준결승 진출자를 가리는 본선 3차전 2라운드 ‘팔자전쟁’이 펼쳐졌다. 1라운드 중간 순위 1위로 반전을 쓴 구수경과 하위권으로 밀려났던 홍지윤이 정면 승부에 나서 긴장감을 끌어올렸다.스테파니는 뱀파이어 콘셉트 퍼포먼스로 강렬한 인상을 남겼고, 소유미는 시리즈 최초로 힙합 랩을 도입한 ‘골목길’ 무대를 선보여 심사위원들의 호평을 끌어냈다.치열한 경연 끝에 솔지, 김태연, 이수연, 차지연, 구수경, 금잔디, 홍자, 홍지윤, 강혜연, 김주이, 소유미, 빈예서 등 총 12명이 준결승에 진출했다. 베테랑과 신예가 고르게 섞인 라인업이 완성되면서 향후 경연에 대한 기대감이 한층 높아졌다.‘현역가왕3’의 시청률 상승세는 방송 초반 불거진 출연자의 사생활 논란을 딛고 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.유력한 우승 후보 중 한 명이었던 숙행은 지난해 말 ‘상간녀 의혹’에 휩싸이며 방송 활동을 중단했다. 숙행은 자신에게 제기된 상간녀 위자료 청구 소송의 판결선고를 앞두고 자신도 피해자라고 주장하며 법적 대응에 나선 상태다.제작진은 이후 방송분에서 숙행의 분량을 통편집했으며, 숙행의 자진 하차 이후 빈자리는 하이량이 대신했다.방송가에서는 ‘현역가왕’ 시리즈의 저력에 주목하고 있다. 앞서 방송된 ‘현역가왕’ 시즌1은 최고 시청률 17.3%, 시즌2는 13.9%를 기록하며 명실상부 MBN의 효자 프로그램으로 자리매김했다.본격적인 준결승과 결승전을 앞둔 ‘현역가왕3’가 전 시즌의 기록을 넘어설 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자