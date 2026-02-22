“전작은 14% 찍었는데”…종영 1주 앞두고 시청률 3%대 머문 ‘이 드라마’

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 방송화면

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 포스터

SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 방송화면

SBS 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’이 종영까지 단 일주일을 남겨둔 가운데 3%대 시청률에 머물며 기대에 못 미치는 성적을 거두고 있다.22일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘오늘부터 인간입니다만’ 10회는 전국 가구 기준 3.2%의 시청률을 기록했다. 앞서 9회에서 4.2%로 자체 최고치를 경신하며 반등 조짐을 보였으나 하루 만에 다시 3%대로 하락했다.이번 성적은 전작 ‘모범택시3’의 흥행 기록과 대비된다. ‘모범택시3’는 최고 시청률 14.2%를 돌파하며 SBS 금토극의 경쟁력을 입증한 바 있다.후속작인 ‘오늘부터 인간입니다만’은 tvN ‘선재 업고 튀어’로 신드롬급 인기를 얻은 배우 김혜윤의 복귀작으로 방영 전부터 큰 기대를 모았다. 그러나 전작 시청자층을 흡수하는 데 실패하며 흥행 흐름을 이어가지 못했다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기 싫은 ‘MZ 구미호’ 은호(김혜윤 분)와 자기애 끝판왕 축구 선수 강시열(로몬 분)의 만남을 그린 판타지 로맨틱 코미디다.신선한 설정으로 기대를 모았지만, 방영 초반 다소 유치한 대사와 어색한 컴퓨터그래픽(CG) 등을 두고 시청자 반응이 엇갈리며 시청률 상승세를 타지 못했다. 배우들의 호흡은 호평받았으나 작품 전반의 완성도 측면에서는 아쉬움을 남겼다.경쟁작인 MBC ‘판사 이한영’이 두 자릿수 시청률을 기록하며 승승장구하는 사이 ‘오늘부터 인간입니다만’은 2~3%대 박스권에 갇혀 있었다.총 12부작으로 제작된 ‘오늘부터 인간입니다만’은 현재 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있다. 10회 방송에서는 강시열과 운명이 바뀐 현우석(장동주 분)이 심장암으로 6개월 시한부 판정을 받았다.은호는 뒤틀린 운명을 바로잡을 수 있는 ‘사진참사검’을 손에 넣었지만, 시열을 지키기 위해 고심했고 그사이 장도철(김태우 분)의 계략으로 팔미호(이시우 분)가 의식을 잃고 쓰러졌다.은호가 자신의 악행을 수습하며 고군분투하는 가운데 방송 말미 강시열이 은호의 꿈에 나타나 미래를 암시하며 긴장감을 끌어올렸다. ‘오늘부터 인간입니다만’ 최종회는 오는 28일 오후 9시 50분에 방송된다.‘오늘부터 인간입니다만’ 후속으로는 유연석 주연의 ‘신이랑 법률사무소’가 편성됐다.‘신이랑 법률사무소’는 귀신을 보는 ‘신들린 변호사’ 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 ‘냉혈 엘리트 변호사’ 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 법정 드라마다.유승하 인턴기자