데뷔 10년 만 첫 고정 예능…김태리가 야심차게 준비한 ‘이 프로그램’ 베일 벗는다

tvN ‘방과후 태리쌤’ 예고편

tvN ‘방과후 태리쌤’ 예고편

tvN ‘방과후 태리쌤’ 포스터

배우 김태리가 출연하는 tvN 예능 ‘방과후 태리쌤’이 베일을 벗는다.tvN 예능 ‘방과후 태리쌤’은 22일 오후 7시 40분 첫 방송된다. 이 프로그램은 인구 감소로 폐교 위기에 놓인 작은 마을 초등학교에 단 하나뿐인 방과 후 연극 수업이 개설되면서 벌어지는 이야기를 담은 리얼리티 예능이다.이번 프로그램에서 김태리는 아이들에게 직접 연극을 가르치는 ‘태리쌤’으로 변신한다.데뷔 10년만에 처음으로 고정 예능에 도전하는 김태리는 대학교 연극 동아리에서 연기를 시작했던 경험을 살려 연극반을 이끈다. 영화 ‘아가씨’, ‘1987’, ‘리틀 포레스트’, 드라마 ‘미스터 션샤인’, ‘스물다섯 스물하나’ 등을 통해 탄탄한 연기력을 입증해온 그가 아이들을 상대로 어떻게 연기 수업을 끌어나갈지 관심이 집중된다.1회에서는 경북 문경에 있는 용흥초등학교에 최초로 방과 후 연극반을 개설한 김태리가 처음으로 수업하는 모습이 공개된다.선생님이 처음인 김태리는 갑작스레 울음을 터뜨리는 아이들 앞에서 당황한 기색을 감추지 못하고, 이내 수업이 끝난 뒤 홀로 눈물까지 보여 궁금증을 자아낸다. 김태리는 연극이 처음인 아이들에게 첫인사 겸 연극이 무엇인지 알려주기 위해 일인극도 선보인다.또 방과 후 연극반은 다가오는 학예회 무대 공연을 목표로 수업을 이어갈 예정인 만큼, 김태리가 아이들과 함께 어떤 무대를 준비할지, 학생들을 위해 준비한 수업은 무엇일지 궁금증을 더욱 키운다.배우 최현욱과 방송인 강남은 김태리를 돕는 보조 교사로 출연한다. 특히 최현욱은 드라마 ‘스물다섯 스물하나’를 통해 김태리와 인연을 맺은 뒤 두터운 친분을 이어온 사이로 ‘감자쌤’이라는 별칭으로 합류한다. 숙소 생활을 함께하며 티격태격하는 현실 남매 같은 호흡으로 또 다른 재미를 선사할 예정이다.제작진은 “연기에는 누구보다 진심이지만 선생님은 처음인 김태리와 순수한 아이들이 함께 만들어갈 특별한 연극 수업”이라며 “많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 전했다.최종범 인턴기자