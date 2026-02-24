주인공급 남배우들 대거 출연…캐스팅에 진심인 넷플릭스가 작정하고 만든 ‘이 드라마’

배우 서강준. 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 예고편

왼쪽 위부터 시계 방향으로 서강준, 이수혁, 김성철, 옹성우, 이재욱, 이현욱이 극에 출연한 모습. 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 스틸

넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 포스터

그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 출연하는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’이 유명 남배우를 대거 출연시켜 화제를 모으고 있다.오는 3월 6일 공개되는 ‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험하며 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱코미디다.앞서 이 작품은 세계적인 아이돌 그룹 블랙핑크 멤버이자 배우로서 점차 입지를 넓혀가고 있는 지수와 Mnet ‘슈퍼스타K’ 초대 우승자이자 배우로서 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 서인국이 합을 맞춘다는 소식을 전하며 기대를 모았다.지수는 가상현실에서 연애를 꿈꾸는 웹툰 PD 미래 역을 맡고, 서인국은 미래의 직장 동료이자 라이벌 웹툰 PD인 경남을 연기한다.특히 유명 남배우들이 특별 출연한 모습이 확인돼 기대감은 한층 높아지고 있다. 서강준, 이수혁, 김성철, 옹성우, 이재욱, 이현욱, 박재범, 김영대 등은 서로 다른 매력으로 지수와 함께 로맨틱 관계로 호흡한다.‘월간남친’이 최근 공개한 여러 장의 스틸에는 남배우들의 극 중 모습이 담겼다.벚꽃이 흩날리는 캠퍼스에서 미래와 마주 선 은호(서강준 분)는 풋풋한 청춘 로맨스의 한 장면을 떠올리게 한다. 두 사람의 만남이 어떤 서사로 이어질지 궁금증을 키운다.재벌 3세 시우(이수혁 분)는 미래에게 빛나고 화려한 데이트를 선물한다. 차갑고 완벽해 보이지만 미래를 향한 시선만큼은 불타오르는 듯한 모습에서 짜릿한 설렘이 예고된다. 미래의 전 연인 세준(김성철 분)의 등장은 가상 세계와 또 다르게 이어질 현실 연애 서사에 궁금증을 더한다.여기에 승무원 미래 앞에 나타난 비밀 요원(옹성우 분), 박력 넘치는 의사 선배(이재욱 분), 훈남 판사(이현욱 분)까지 연기 내공을 갖춘 배우들이 여러 극 중 배역을 맡은 모습이 담겨 호기심을 자극한다.이 같은 캐스팅에 온라인상에서는 뜨거운 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “넷플릭스 구독료가 아깝지 않은 정도가 아니다. 오히려 넷플릭스의 캐스팅 비용이 걱정될 정도”, “다른 작품이었으면 남주인공급 배우들인데, 이렇게 특별 출연한다는 게 신기할 따름이다”, “드라마가 아니라 순정 만화 읽는 기분이 들 것 같다” 등의 반응을 내놨다.최종범 인턴기자