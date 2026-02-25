주연 라인업 역대급…공개 전부터 캐스팅으로 기대 모이는 ‘한국 드라마’

ENA ‘클라이맥스’ 티저

ENA ‘클라이맥스’ 티저

ENA ‘클라이맥스’ 스틸

ENA ‘클라이맥스’ 포스터

주지훈, 하지원 등 유명 배우들로 주연 라인업을 갖춘 ENA 월화 드라마 ‘클라이맥스’가 다음 달 공개를 앞두고 한 몸에 기대를 받고 있다.오는 3월 16일 첫 방송되는 ENA ‘클라이맥스’는 권력의 정점을 차지하기 위해 카르텔에 발을 들인 검사와 그 주변 인물들이 충돌하며 벌어지는 파국의 이야기를 그린다.이 작품은 첫 방송 전부터 배우 라인업으로 화제의 중심에 섰다. 주연 배우로 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 인지도 높은 배우들이 출연하면서다.극 중 주지훈은 밑바닥에서 시작해 권력의 정점을 향해 질주하는 검사 방태섭 역을 맡는다. 하지원은 정상의 삶을 살다 추락한 톱배우이자 방태섭의 아내 추상아를 연기한다.나나는 방태섭의 조력자인 황정원으로 분하고, 오정세는 재벌가 후계 구도 속 탐욕을 드러내는 권종욱을 연기한다. 차주영은 모든 권력의 판을 설계하는 실세 이양미 역을 맡는다.한편 ‘클라이맥스’는 배우들의 조합을 엿볼 수 있는 티저 예고편과 스틸을 공개했다.앞서 공개된 2차 티저 예고편은 “서로의 니즈가 맞는 것보다 더한 결속이 있을까요”라는 대사로 시작된다. 추상아의 “협박인가요”라는 질문에 방태섭이 “프러포즈입니다”라고 답하는 장면은 두 사람의 관계가 욕망이 만든 위험한 공조임을 암시한다.이어 ‘타락하는 만큼 높은 곳으로’라는 문구와 함께 부부의 아찔한 스킨십이 지나간다. 황정원의 “더럽게 사랑하네”라는 의미심장한 대사는 이들 사이에 어떤 사정이 있는지를 궁금하게 한다. “와이프가 뭔가 숨기는 게 있어”라는 방태섭의 말과 의미심장한 추상아의 표정이 교차하며 관계의 실체는 더 깊은 미궁으로 빠진다.추상아가 “넌 그냥 너의 그 원대한 야망에 날 유명세로 이용할 생각뿐이었어”라고 직설하는 장면과 함께 “대한민국 정상에 서는 게 목표입니다”라는 방태섭의 선언이 더해져 극을 전개하는 핵심 요소가 인물의 집요한 욕망인 점을 드러낸다.스틸에는 극 중 부부 관계인 방태섭과 추상아의 모습이 담겼다.공개된 스틸에서는 욕실에 홀로 앉아 깊은 생각에 잠긴 방태섭의 모습과 같은 공간에서 허공을 응시하는 추상아의 모습이 연출됐다. 말없이 서로 다른 곳을 바라보는 두 사람의 시선은 부부라는 관계 속에 감춰진 균열을 암시한다.또 두 사람이 마주 선 장면에서는 싸우는 듯한 기류를 엿볼 수 있어 이들 사이에 어떤 갈등이 내재된 것인지 궁금하게 한다.‘클라이맥스’는 오는 3월 16일 ENA에서 첫 방송되며, 지니TV와 디즈니+를 통해서도 시청 가능하다.최종범 인턴기자