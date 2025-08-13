“소비쿠폰으로 샀어요” 소방서에 커피 기부한 고등학생…특별한 이유 있었다

A 학생이 세종북부소방서에 기부한 아이스 아메리카노. 세종시 제공

세종의 한 고등학생이 자신이 받은 민생회복 소비쿠폰으로 시원한 커피를 구매해 인근 소방서에 기부했다는 따뜻한 소식이 전해졌다.13일 세종시에 따르면, 익명을 요청한 A 학생은 지난 8일 인근 커피전문점에서 소비쿠폰으로 아이스 아메리카노 50잔을 산 뒤 조치원읍 세종북부소방서에 직접 전달했다.A 학생은 “부모님이 세종전통시장에서 장사하시는데, 지난겨울 시장 화재 당시 소방관분들이 애써주시는 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다”며 “소비쿠폰을 뜻깊게 사용해서 더 기쁘다”고 말했다.세종시는 “무더위 속에서 근무하던 대원들과 직접 커피를 전달받은 소방서 직원들이 A 학생의 진심에 큰 힘을 얻었다”고 전했다.이어 “A 학생의 나눔은 단순한 기부를 넘어, 소비를 통해 이웃을 응원하고 공동체를 지키는 소비의 모범 사례”라고 덧붙였다.김전수 세종북부소방서장은 “따뜻한 응원이 소방관들에게 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들겠다”고 감사의 뜻을 표했다.정회하 인턴기자