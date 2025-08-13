logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“소비쿠폰으로 샀어요” 소방서에 커피 기부한 고등학생…특별한 이유 있었다

정회하 인턴기자
입력 2025 08 13 15:28 수정 2025 08 13 15:28
기사 소리로 듣기
다시듣기
A 학생이 세종북부소방서에 기부한 아이스 아메리카노. 세종시 제공
A 학생이 세종북부소방서에 기부한 아이스 아메리카노. 세종시 제공


세종의 한 고등학생이 자신이 받은 민생회복 소비쿠폰으로 시원한 커피를 구매해 인근 소방서에 기부했다는 따뜻한 소식이 전해졌다.

13일 세종시에 따르면, 익명을 요청한 A 학생은 지난 8일 인근 커피전문점에서 소비쿠폰으로 아이스 아메리카노 50잔을 산 뒤 조치원읍 세종북부소방서에 직접 전달했다.

A 학생은 “부모님이 세종전통시장에서 장사하시는데, 지난겨울 시장 화재 당시 소방관분들이 애써주시는 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다”며 “소비쿠폰을 뜻깊게 사용해서 더 기쁘다”고 말했다.

세종시는 “무더위 속에서 근무하던 대원들과 직접 커피를 전달받은 소방서 직원들이 A 학생의 진심에 큰 힘을 얻었다”고 전했다.

이어 “A 학생의 나눔은 단순한 기부를 넘어, 소비를 통해 이웃을 응원하고 공동체를 지키는 소비의 모범 사례”라고 덧붙였다.

김전수 세종북부소방서장은 “따뜻한 응원이 소방관들에게 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들겠다”고 감사의 뜻을 표했다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

    thumbnail - 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

  2. “작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

    thumbnail - “작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

  3. 임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

    thumbnail - 임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

  4. 지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

    thumbnail - 지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

  5. 구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

    thumbnail - 구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

  6. 윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼

    thumbnail - 윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved