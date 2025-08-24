“비혼·미혼도 지원해줘”…MZ세대, ‘이런 회사’ 선호한다

ChatGPT

진학사 캐치 제공

언스플래쉬

최근 젊은 층은 회사 복지 중 ‘성과급’을 가장 선호하는 것으로 드러났다.지난 22일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 발표한 ‘복지제도의 중요성’ 조사 결과, Z세대 취업준비생 1530명 중 90%가 “입사 지원 시 복지제도를 고려한다”고 답했다.선호하는 복지 유형으로는 ‘금전적 보상’이 51%로 과반을 차지했다. 이어 근무 환경·문화(20%), 휴가제도(18%), 생활 지원(6%), 성장지원(3%), 건강·심리 복지(2%) 순이었다.Z세대가 가장 선호하는 회사 복지는 ‘성과급(41%)’이었다.2위는 ‘주4일제(19%)’, 3위는 ‘자율 휴가(14%)’였으며 여름·겨울방학(7%), 생활비 지원(6%), 재택·자율근무(5%), 식사 제공(4%), 기숙사·사택 제공(4%) 등이 뒤를 이었다.반대로 최악의 복지는 체육대회, 워크숍 등 ‘의무 참석 행사’가 37%로 1위였다. 2위는 주5일제, 4대 보험 등 ‘기본사항을 복지로 안내하는 경우(22%)’였으며 3위는 퇴근 후 행사 등 ‘개인 시간을 활용해야 하는 경우(18%)’였다.이어 활용도 낮은 소액 복지(10%), 대상 제한 복지(7%), 원치 않는 굿즈·저가형 선물(6%) 순이었다.향후 새롭게 도입되길 바라는 복지로는 ‘비혼·미혼 지원(31%)’이 가장 많이 꼽혔다.PT·마사지 등 ‘건강 관리(25%)’가 2위, 직무 순환·교육비 지원 등 ‘커리어·자기계발(18%)’이 3위였으며 워라밸(일과 삶의 균형) 강화(17%), 이색 체험·행사(4%), 반려동물 돌봄(4%) 등이 뒤를 이었다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대에게 복지는 지원 여부를 결정짓는 중요한 기준”이라며 “기업에서는 보유한 복지제도가 실제로 구성원에게 어떻게 체감되는지, 조직의 근무 특성과 세대별 요구를 반영하고 있는지 등을 점검하는 것이 필요하다”라고 말했다.유승하 인턴기자