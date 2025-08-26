“LG 구단 버스 사고 나야 1위 가능”…논란 일자 결국 사과한 유튜버

유튜브 라이브 방송 자료 이미지. 언스플래쉬

한화 이글스의 홈 경기장인 대전 한화생명 볼파크. 한화 이글스 제공

A씨가 개인 유튜브 채널에 게시한 발언 관련 사과문. 유튜브 캡처

프로야구 한화 이글스의 팬을 자처한 한 유튜버가 라이브 방송 도중 “LG 트윈스를 역전해서 1위를 잡을 방법은 LG 버스가 사고 나는 방법밖에 없다”라고 발언했다가 여론의 뭇매를 맞고 사과했다.한화 팬인 유튜버 A씨는 지난 25일 자신이 운영하는 채널 ‘불팬’ 라이브 방송에 출연해 다른 팀 팬들과 대화를 나눴다. ‘불팬’은 프로야구 10개 구단 팬이 출연해 진행하는 콘텐츠를 주로 올린다.이날 방송에서는 현재 프로야구 순위 싸움 판세가 언급됐다. 방송 시점 기준 LG는 최근 6연승에 힘입어 2위 한화를 5.5 경기차로 따돌리고 1위를 질주했다.논란이 된 발언은 이러한 상황을 묘사하다가 나왔다. A씨는 “오해하지 말라”고 하더니 “LG 트윈스를 역전해서 1위를 잡을 방법은 LG 버스가 사고 나는 방법밖에 없다”라고 말했다.양옆에 있던 다른 출연진은 “그만큼 (한화의 1위 탈환이) 어렵다는 것”, “농담이었습니다” 등으로 A씨 발언을 수습하려 했다. A씨 역시 “앞에 길게 이야기하지 않았나. 농담이라고”라고 덧붙였다.그러나 A씨의 발언은 여기서 그치지 않았다. 그는 이어 “LG 트윈스에 단체로 역병이 돌거나, 버스가 가다가 사고가 나 가지고 선수들이 다 다치거나 이런 방법 아니고는 현실적으로 리그가 돌아가는 이상 LG를 잡을 방법이 없다”라고 말했다.방송 직후 온라인상에서는 해당 발언이 매우 부적절했다는 비판이 나왔다. A씨의 발언 장면은 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산하며 누리꾼들의 질타를 받았다.자신을 LG 팬으로 소개한 한 누리꾼은 SNS에 “농담이라고 넘어갈 일이 아니다”라며 “그런 말은 상식적으로 해서는 안 되는 것”이라고 지적했다. 한화 팬들도 온라인 커뮤니티 등을 통해 “특정 구단 팬이라는 이름을 달고 그런 말을 하지 말라”고 하는 등 비판에 가세했다.논란이 커지자 A씨는 이날 밤늦게 개인 유튜브 채널에서 라이브 방송을 켜고 사과의 뜻을 표명했다.약 27분간 진행된 사과 방송에서 A씨는 문제가 된 발언 내용을 소개한 뒤 “물의를 일으킨 점 사과드립니다”라며 고개를 숙였다.A씨는 “LG의 전력이 강하다는 표현을 하고 싶었다”면서 “표현에 매우 잘못된 사례를 들어 LG와 KBO리그 팬분들, 그리고 저희 방송 시청자들께 불쾌감과 실망감을 드렸다”고 전했다.또한 “‘불팬’ 출연 패널들에게 다른 피해가 발생하는 바를 원치 않아 자숙하며 ‘불팬’ 채널 출연을 중단하도록 하겠다”고도 했다.문제의 발언이 담긴 영상은 현재 삭제된 상태다.정회하 인턴기자