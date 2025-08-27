logo
“너무 황당해”…경찰청 ‘공익 캠페인’ 하루 만에 중단된 사연

유승하 인턴기자
입력 2025 08 27 09:19 수정 2025 08 27 09:19
티켓베이 캡처
티켓베이 캡처


경기북부경찰청이 티켓 거래 플랫폼 티켓베이와 손잡고 실시한 ‘암표 근절 캠페인’이 하루 만에 중단됐다. ‘티켓 리셀(재판매) 업체와 함께 암표를 막겠다는 건 앞뒤가 맞지 않는다’라는 비판이 이어진 데 따른 것으로 보인다.

지난 25일 티켓베이는 홈페이지를 통해 “티켓베이X경찰청 암표 근절 캠페인이 내부 사정으로 인해 조기 종료되었다”라고 밝혔다.

그러면서 “현행법상 ‘암표 매매’는 매크로를 이용해 예매한 거래”라며 “암표 의심 거래자에 대한 수사 의뢰 및 검거 협조가 있을 경우 경찰청에 협조할 예정이다”라고 덧붙였다.

티켓베이 캡처
티켓베이 캡처


앞서 지난 22일 티켓베이와 경기북부경찰청은 기초 질서 확립을 위한 암표 근절 캠페인을 진행했다.

이에 “암표 거래가 이뤄지는 사이트에서 암표 근절 캠페인을 하는 게 말이 되냐”는 비판이 이어졌고 티켓베이는 캠페인이 시작된 지 하루 만에 관련 게시물을 모두 내렸다.

누리꾼들은 “경찰청이 잡아야 하는 게 티켓베이다”, “황당해서 말이 안 나온다”, “메가스터디와 함께하는 사교육 근절 캠페인이냐” 등의 반응을 보였다.

특히 캠페인 홍보물에 ‘정가 이하 티켓 거래 수수료 무료’, ‘암표 매매 현장에서 거래하면 문제 생겨도 방법이 없습니다’, ‘안전 결제 시스템, 투명한 정보 제공’ 등 업체 광고성 문구가 담겨 부정적 여론이 확산했다.

그룹 NCT WISH 콘서트 티켓이 티켓베이에서 정가보다 높은 가격에 거래되고 있다. 티켓베이 홈페이지 캡처
그룹 NCT WISH 콘서트 티켓이 티켓베이에서 정가보다 높은 가격에 거래되고 있다. 티켓베이 홈페이지 캡처


실제로 티켓베이에서는 정가를 초과하는 티켓 리셀 거래가 횡행한다. 27일 한 이용자는 정가 19만8000원인 그룹 NCT WISH 콘서트 VIP석 관람권을 800만원에 판매하고 있다.

최근에는 가수 지드래곤 콘서트 티켓이 티켓베이에서 1000만원에 거래돼 논란이 일기도 했다.

유승하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
