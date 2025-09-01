이혼녀, 재혼 망설이는 이유 1위 ‘수발들게 할까 봐’…이혼남 답변 들어보니

이혼남녀 중 남성은 ‘상대가 자기 재산을 축낼까 봐’, 여성은 ‘수발들게 할까 봐’ 재혼을 망설이는 것으로 드러났다.1일 재혼정보회사 온리유는 결혼정보업체 비에나래와 손잡고 지난달 25일부터 31일까지 이혼남녀 556명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 발표했다.‘어떤 우려 때문에 재혼을 망설이냐’는 질문에 남성 응답자의 29.1%는 ‘재산을 축낼까 봐’라고 답했다. ‘누리려고만 할까 봐(23.1%)’라는 응답이 두 번째로 많았으며 ‘전혼 자녀 못 챙길까 봐(21.1%)’, ‘눈치 볼 일 많아질까 봐(15.8%)’ 등이 뒤를 이었다.여성의 경우 ‘수발들게 할까 봐’라는 답변이 27.3%로 가장 많았다. 이어 ‘눈치 볼 일 많아질까 봐(23.8%)’, ‘전혼 자녀 못 챙길까 봐(20.1%)’, ‘갈등 소지 커질까 봐(16.9%)’ 순이었다.손동규 온리유 대표는 “재혼 대상자들은 결혼 실패 경험이 있기 때문에 재혼에 대한 두려움과 우려가 크다”라고 말했다.‘어떤 상황에서 재혼이 절실해지냐’라는 질문에서도 남녀 간 입장 차가 드러났다.남성은 ‘허무할 때(28.4%)’, 여성은 ‘일 그만두고 싶을 때(30.9%)’라는 응답이 가장 많았다.‘재혼을 추진하다가 어떤 경우에 재혼 의지가 꺾이냐’는 질문에 남성 응답자 중 31.3%는 ‘이상형에게 자꾸 차일 때’라고 답했다.2위는 ‘불건전한 재혼관 보유(26.3%)’였으며 ‘마땅한 배우자감이 없음(21.2%)’, ‘믿고 사귀다가 배신당함(14.4%)’ 등이 뒤를 이었다.여성의 경우 ‘주변의 재혼 실패 소식’이라는 응답이 30.2%로 가장 많았다. 이어 ‘마땅한 배우자감이 없음(25.2%)’, ‘이상형에게 자꾸 차일 때(21.9%)’ 순이었다.손동규 대표는 “재혼은 대상자가 제한적이고 장애물도 많은 것이 사실”이라며 “이런 현실을 직시하고 긍정적인 마음가짐으로 최적의 배우자감을 찾기 위해 적극적으로 임해야 재혼에 성공할 수 있다”라고 조언했다.유승하 인턴기자