logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“이제 공항에서 ‘이것’ 필요 없다”…또 바뀐 ‘항공 규정’

유승하 인턴기자
입력 2025 09 04 17:50 수정 2025 09 04 17:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
언스플래쉬
언스플래쉬


항공기 화재를 우려해 보조배터리를 비닐 지퍼백에 보관하도록 했던 ‘보조배터리 기내안전관리 대책’이 변경된다.

국토교통부는 9월 1일부터 ‘보조배터리 기내안전관리 대책’을 일부 보완해 시행할 계획이라고 지난달 27일 밝혔다.

이번 보완책에는 기존 ‘기내 보조배터리 비닐백 보관 의무화’ 조치를 폐기하는 내용이 포함됐다.

이에 따라 이달부터 항공기에 보조배터리를 들고 탑승할 경우 배터리를 비닐백에 보관하는 대신 단자 부분을 절연테이프로 막아야 한다.

항공사 수속카운터와 보안검색대에서는 비닐백 대신 절연테이프가 제공된다.

보조배터리. 언스플래쉬
보조배터리. 언스플래쉬


또 국적항공사의 모든 항공기 기내에는 화재 발생 시 사용할 격리보관백이 2개 이상 의무적으로 비치된다. 격리보관백은 물과 폼 등으로 구성돼 화재 발생 시 2차 사고를 방지할 수 있다.

특히 지난 1월 28일 에어부산 항공기에서 발생한 화재 사고처럼 기내 선반에 보조배터리를 보관하는 경우를 대비해 선반 외부에 온도감응형 스티커를 부착한다. 기내 선반의 내부 온도가 40도 이상 상승하면 스티커가 빨간색으로 변하는 방식이다.

앞서 지난 3월 1일부터 시행된 기존 ‘보조배터리 기내안전 관리 대책’은 보조배터리를 비닐백에 보관해야만 기내 반입이 가능하도록 규정했다.

이에 항공사들은 탑승객에게 보조배터리를 비닐백이나 보호 파우치에 담도록 권고하고, 보안검색대에서 이를 배포하기도 했다.

언스플래쉬
언스플래쉬


그러나 비닐백이 화재 예방 효과는 없고 쓰레기만 늘린다는 지적이 이어졌고 국토교통부는 시행 5개월 만에 정책 수정·보완에 나섰다.

실제로 ‘보조배터리 기내안전관리 대책’ 시행 이후 인천공항 등 전국 13개 공항에서 소비되는 비닐백만 일주일에 약 10만장인 것으로 알려졌다.

전문가들은 비닐백이 내부 합선이나 과충전, 충격, 노후화로 인한 화재에는 무용하다고 지적했다.

유경수 국토교통부 항공안전정책관은 “앞으로도 이행 상황을 지켜보면서 실효성과 효율성을 높일 수 있도록 다각적으로 의견을 수렴해 추가적인 대책을 보완하겠다”라고 밝혔다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유

    thumbnail - “내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유

  2. ‘이승기♥’ 이다인, MC몽 저격 “굳이 지금?…이해 불가”

    thumbnail - ‘이승기♥’ 이다인, MC몽 저격 “굳이 지금?…이해 불가”

  3. ‘암 수술’ 진태현 “목표 이루지 못할 듯”…가슴 아픈 소식

    thumbnail - ‘암 수술’ 진태현 “목표 이루지 못할 듯”…가슴 아픈 소식

  4. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    thumbnail - 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  5. 캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황

    thumbnail - 캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황

  6. “인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’

    thumbnail - “인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved