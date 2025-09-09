한식당인데 ‘욱일기’ 인테리어…서경덕 교수 일침 “주인은 한국인 아닐 것”

루마니아에 문을 연 한식당 내부에 욱일기가 그려져 있는 모습. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

서경덕 성신여대 교수. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

루마니아 제2의 도시 클루지나포카에 문을 연 한식당이 내부 장식으로 일본 국군주의의 상징인 욱일기를 사용해 논란이 되고 있다.9일 서경덕 성신여대 교수는 소셜미디어(SNS)를 통해 “루마니아에 거주하는 교민들이 제보해주셔서 알게 됐다”며 “식당의 이름은 ‘Bite me Korea’로 한국식 핫도그를 판매하고 있다”라고 밝혔다.그는 “식당 내부 인테리어가 전형적인 일본식이며 특히 일본 국군주의의 상징인 욱일기가 그려져 있다”고 비판했다.그러면서 “한류가 전 세계적으로 뻗어나가는 시점에서 한식당의 이런 엉터리 인테리어는 루마니아인들에게 오해를 불러일으킬 수 있다”고 부연했다.또한 서경덕 교수는 “유럽에서 한식당을 운영하는 중국인들도 문제가 심각하다”고 지적했다.그는 “중국풍 인테리어뿐만 아니라 메뉴판에는 잘못된 한글 표기가 많다”며 “이런 식당들의 주인이 한국인은 아닐 것”이라고 밝혔다.서경덕 교수는 “현지인이 한류를 이용해 장사하는 것은 뭐라고 할 수 없지만, 잘못된 한국 문화를 전파하는 것은 반드시 지적해 시정해야 한다”라고 강조했다.이어 “‘케이팝 데몬 헌터스’를 통해 한국의 김밥, 라면 등 한식이 전 세계에서 주목받고 있는 지금, 엉터리 한식당에 꾸준히 항의해 잘못된 점을 바꿔나가겠다”라고 덧붙였다.유승하 인턴기자