“‘이것’ 있으면 100% 사기”…정부, 2차 소비쿠폰 앞두고 ‘스미싱 주의보’

2차 민생회복 소비쿠폰 신청을 앞두고 정부가 스미싱 범죄에 대한 주의를 당부했다. 행정안전부 제공

스미싱 문자 예시. 행정안전부 제공

스미싱 문자 예시. 행정안전부 제공

2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급을 앞두고 정부가 스미싱 범죄에 대한 주의를 당부했다.14일 행정안전부는 정부나 카드사, 은행 등을 사칭해 지급 대상·금액을 안내하거나 카드 승인·신청을 해준다며 개인 정보와 금융 정보를 탈취하는 스미싱 공격이 예상된다고 밝혔다.스미싱은 문자메시지(SMS)와 피싱(Phishing)의 합성어로 ‘인터넷주소 바로가기(URL)’가 포함된 문자를 전송한 뒤 이용자가 해당 URL을 누르면 악성 앱이 설치되도록 하는 범죄 수법이다.이 같은 스미싱 피해를 예방하기 위해 정부·카드사·지역화폐사는 2차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 URL이 포함된 문자와 소셜미디어(SNS) 안내 문자를 일정 발송하지 않을 예정이라고 밝혔다.유사한 기능을 하는 배너 링크나 푸시 기능도 제공하지 않을 방침이다.1차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 현재까지 관계기관이 탐지·대응한 스미싱 사례는 총 430건으로 실제 피해로 이어진 경우는 없었다.스미싱 유형 분석 결과, 대부분 불법 도박사이트 광고 및 접속유도였으며 개인정보 탈취형 악성 앱도 있었다.정부는 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱의 경우 주변인들에게 스미싱 문자를 재유포하는 기능도 탑재돼 특히 주의해야 한다고 당부했다.만약 스미싱 의심 문자를 받았거나 문자 내 URL을 눌러 악성 앱 감염이 의심된다면 한국인터넷진흥원 118 상담센터로 신고하면 된다.정부는 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급 전 ‘스미싱 피해 예방 문자’를 발송하고, 온라인 신청페이지에 스미싱 주의 안내 문구를 포함할 예정이다.또 금융감독원, 경찰청, 한국인터넷진흥원 등을 통해 스미싱 공격에 대한 모니터링을 강화하고, 피해 신고 시 즉시 수사에 착수하는 등 대응체계를 운영할 계획이다.2차 민생회복 소비쿠폰은 오는 22일부터 10월 31까지 신청 가능하다. 자산·소득 상위 10%를 제외한 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원씩 지급하며 사용 기한은 오는 11월 30일까지다.유승하 인턴기자