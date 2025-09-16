산책로에서 “비켜요 비켜” 러닝크루 민폐 논란…여의도공원에 ‘4대 금지사항’ 걸렸다

러닝 자료 사진. 기사와 무관한 내용. 비짓서울 제공

여의도공원에 있는 러닝크루 금지 사항 안내판. 온라인 커뮤니티 갈무리

서울시의 러닝 에티켓 캠페인. 서울시 제공

젊은 층을 중심으로 ‘러닝 크루’ 열풍이 확산하면서 곳곳에서 민원이 잇따르고 있다. 공원 산책로, 도심 한복판 등을 뛰어다니며 보행자를 고려하지 않거나 과도한 소음을 내는 등 러닝 크루가 민폐를 일으킨다는 지적이 이어지는 것이다. 이런 가운데 서울 여의도공원 인근에 러닝 크루를 겨냥한 ‘4대 금지사항’ 안내판이 설치돼 온라인에서 화제를 모으고 있다.16일 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘러닝 크루 No 4’가 적힌 안내판 사진이 올라왔다. 여의도공원에 설치됐다는 이 안내판에는 ▲웃옷 벗기 No ▲박수·함성 No ▲무리 지어 달리기 No ▲비켜요 비켜 No 등 네 가지의 금지 사항이 적혀있다.이 사항들은 러닝 크루로 불편을 겪었다는 이들이 공통적으로 지적하는 내용이다. 특히 ‘비켜요 비켜’는 러닝 크루가 자신들이 뛰는 경로에서 걷고 있는 보행자 또는 달리고 있는 솔로 러너들을 향해 비키라고 소리쳤다는 데서 퍼진 말이다.추가적으로 안내판에는 “서로를 배려하며 2열로 안전하게 달립시다. 여기는 모두의 공원입니다”라는 문구도 함께 담겼다.해당 사진을 본 누리꾼들은 “이런 안내판이 필요했다”, “상의 탈의하는 사람들 이해 못 하겠다”, “비켜요 비켜라니 길거리 전세 냈나”, “한 줄로 옷 입고 뛰었으면 좋겠다” 등의 반응을 내놨다. 또 “러닝을 왜 무리 지어 하는 거냐”, “러닝이야말로 혼자 하기 좋은 운동”이라며 러닝 크루 자체를 비판하는 목소리도 냈다.다만 “상의 탈의 정도는 이해할 수 있지 않나”, “함께 러닝하는 것 자체가 문제는 아닌데 러닝 크루에 대한 혐오가 심해진 것 같다”는 의견도 나왔다.서울에서는 러닝 크루 관련 민원이 잇따르자 구청이 직접 제재하고 나섰다.서초구는 이달부터 반포종합운동장에서 5인 이상 단체 달리기를 제한하고, 인원 간 2m 이상 거리를 두도록 했다. 송파구는 석촌호수 산책로에 3인 이상 러닝을 자제하라는 내용이 담긴 현수막을 내걸었다.서울시는 ‘러닝 에티켓’ 캠페인을 통해 좁은 길에서 한 줄 또는 소그룹 달리기, 큰 소리나 음악 주의하기, 러너·보행자·자전거가 함께 공존하는 길 만들기 등을 독려하고 있다. 서울시는 “모두 다 같이 안전한 러닝 환경 조성을 위해 노력해야 한다”고 강조했다.최종범 인턴기자