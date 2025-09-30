귀성길 ‘이때’ 출발하면 2시간 19분 절약…“정체 절정은 추석 당일 낮”

서울 강변북로 교통체증. 언스플래쉬

경부고속도로 서울요금소. 한국도로공사 제공

2025년 추석 연휴 구간별 귀성길 정체 절정 시점 및 소요시간. SK텔레콤·티맵모빌리티 제공

2025년 추석 연휴 구간별 귀성길 소요시간 그래프. SK텔레콤·티맵모빌리티 제공

2025년 추석 연휴 구간별 귀경길 정체 절정 시점 및 소요시간. SK텔레콤·티맵모빌리티 제공

7일간 이어지는 올해 추석 연휴 주요 고속도로 혼잡도는 추석 당일인 10월 6일 낮에 절정에 달할 것이라는 분석이 나왔다. 귀성길 정체를 피하려면 연휴 초반인 2일 밤이나 3일 새벽에 이동하는 것이 좋겠다.티맵(TMAP)모빌리티는 티맵 이용자 데이터를 기반으로 서울에서 비수도권 주요 도시로 향하는 고속도로 구간별 예상 소요 시간을 분석해 29일 발표했다.이번 추석 연휴는 개천절인 10월 3일(금)부터 한글날인 9일(목)까지 7일간 이어진다. 연휴가 긴 만큼 귀성길 혼잡은 예년보다 다소 분산되는 경향을 보이며, 이에 따라 예년보다 이동 시간이 10~20분가량 짧아질 것이라고 티맵모빌리티는 전했다.우선 연휴 전날인 2일 오후는 혼잡도가 평상시와 크게 다르지 않을 전망이다. 이후 3일 오전 8시부터 교통량이 서서히 증가해 4일과 5일 낮부터 높은 혼잡도를 보일 것으로 예측된다.4일 서울→부산(요금소 기준) 구간은 오전 11시 출발 시 6시간 8분, 서울→강릉 구간은 3시간 43분, 서울→대전 구간은 3시간 18분 소요될 것으로 예상된다. 이날 서울→광주 구간 소요 시간은 오후 3시 출발 시 최고조에 달해 4시간 43분이 걸릴 전망이다.귀성길 교통 혼잡이 가장 극심할 것으로 추정된 날은 추석 당일인 6일이다. 이날은 늦은 귀성과 이른 귀경, 역(逆)귀성과 역귀경 차량 행렬이 한꺼번에 몰리며 아침부터 혼잡도가 증가하겠다.이날 정체는 점심쯤 절정에 이를 것으로 보인다. 정오경 예상 소요 시간은 ▲서울→부산 6시간 41분 ▲서울→광주 4시간 15분 ▲서울→강릉 3시간 19분 ▲서울→대전 3시간 20분 등이다.정체를 피하려면 연휴 전날인 2일 밤부터 첫날인 3일 새벽 사이에 이동하는 것이 좋다. 3일 새벽 시간대(0~4시)는 흐름이 원활해 ▲서울→부산 4시간 22분 ▲서울→광주 3시간 10분 ▲서울→강릉 2시간 34분 ▲서울→대전 2시간 등이 걸릴 전망이다. 서울에서 부산으로 향하는 귀성객이 이때 나서면 6일 낮에 출발할 때보다 2시간 19분 아끼게 되는 셈이다.귀경길 역시 추석 당일(6일) 낮에 혼잡도가 절정일 것으로 예상된다. 부산→서울 구간은 이날 오전 11시 출발 시 무려 7시간 50분이나 걸릴 것으로 보인다. 대전→서울 구간은 정오 출발 시 3시간 55분, 광주→서울 구간은 오후 1시 출발 시 6시간 24분, 같은 시간 강릉→서울 구간은 4시간 1분이 소요되겠다.귀경길 정체는 7일과 8일에도 이어져 혼잡도가 평소보다 높아질 전망이다. 각 구간의 혼잡도는 8일(수)까지 이어지다가, 9일에 이르러서는 평상시 수준으로 회복하겠다.티맵모빌리티는 귀성길과 귀경길 혼잡도가 모두 6일 정오 전후에 최고치에 달할 것으로 예상되는 만큼 이날은 장거리 이동을 가급적 피하라고 권했다.정회하 인턴기자