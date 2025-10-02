‘한복’ 검색했더니 웬 ‘중국 한푸’?…국내 쇼핑몰 ‘황당’ 표기
추석을 앞두고 일부 국내 온라인 쇼핑몰에서 ‘한복’을 검색하면 중국 전통 의상 ‘한푸’가 함께 노출돼 논란이 일고 있다.
2일 서경덕 성신여대 교수는 소셜미디어(SNS)를 통해 국내 유명 온라인 쇼핑몰에서 ‘한복’을 검색했을 때 ‘중국 스타일 한복’, ‘한푸’ 등으로 표기된 상품이 다수 확인됐다고 밝혔다.
이는 사실상 ‘한복’과 ‘한푸’를 동일하게 취급한 것으로 서 교수는 “정말로 어이없는 일”이라고 지적했다.
이어 “중국풍 옷을 판매하지 말라는 얘기가 아니다”라며 “당연히 판매할 수 있지만 ‘한복’과 ‘한푸’는 엄연히 다른 의상이기에 명확히 구분해서 판매하자는 것”이라고 덧붙였다.
서 교수는 대형 온라인 쇼핑몰에 시정을 요구하며 “플랫폼만 제공하는 입장이라도 꾸준한 모니터링을 통해 이런 일들이 벌어지지 않도록 주의를 기울여야 한다”고 했다.
그는 “국내에서의 이러한 상황들은 중국에 또 하나의 빌미를 제공한다. 최근 몇 년간 중국 누리꾼들은 ‘한복’이 ‘한푸’에서 유래했다는 억지 주장을 펼치고 있다”라고 설명했다.
서 교수는 “특히 중국의 최대 포털사이트 바이두 백과사전에는 한복을 ‘조선족 복식’으로 소개하고 있으며, 과거 샤오미의 스마트폰 배경 화면 스토어에서 한복을 ‘중국 문화’로 소개해 큰 논란이 된 바 있다”고 지적했다.
이어 “우리의 한복을 전 세계에 널리 알리는 일도 중요하지만, 국내에서 발생한 오류를 바로잡는 일도 굉장히 중요하다”고 덧붙였다.
