“야구도 못하는 ×××” 했다간 큰일…김앤장 손잡은 선수협

유승하 인턴기자
입력 2025 09 15 17:50 수정 2025 09 15 17:50
양현종(KIA 타이거즈·오른쪽) 프로야구선수협회장이 김앤장 법률사무소에서 열린 업무협약식에 참석했다. 프로야구선수협회 제공
양현종(KIA 타이거즈·오른쪽) 프로야구선수협회장이 김앤장 법률사무소에서 열린 업무협약식에 참석했다. 프로야구선수협회 제공


한국프로야구선수협회(선수협)가 선수들의 소셜미디어(SNS) 피해 근절과 인권 보호를 위해 국내 최대 로펌인 김앤장 법률사무소와 손잡았다.

15일 서울 종로구 김앤장 법률사무소에서 진행된 업무 협약식에는 양현종(KIA 타이거즈) 선수협회장이 참석했다.

그는 “선수들을 향한 건강한 비판과 애정이 담긴 조언은 감수할 수 있다”며 “다만 가족이나 지인을 대상으로 한 협박, 성희롱 등은 강경하게 대응하겠다”라고 말했다.

선수협은 “선수들이 소셜미디어 악성 메시지 등으로 피해를 볼 경우 선수의 동의를 받아 김앤장 법률사무소에 관련 사실을 전달할 예정”이라며 “이후 검토를 거쳐 가해자에게 민형사상 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다.

언스플래쉬
언스플래쉬


앞서 지난 4일 선수협은 국내 프로야구 선수 163명을 대상으로 실시한 SNS 피해 실태 설문조사 결과를 공개하기도 했다.

설문 결과 SNS 피해는 해당 선수의 팀이 경기에서 지거나, 선수가 실책을 범한 직후(56%)에 가장 많이 발생했다. 특정 상황을 가리지 않고 시즌 내내 이어진다는 응답도 15%에 달했다.

피해 대상은 선수 본인(49%), 부모(31%), 배우자 또는 여자친구(13%) 순이었다.

가해 유형은 경기력 비난이 39%로 가장 많았고, 가족이나 지인 비방(29%)이 뒤를 이었다.

선수협은 “선수들이 형사 범죄 수준에 이르는 피해를 보고 있다”며 “비상식적인 악성 사례들은 ‘SNS상에서 이뤄지는 사이버 테러’로 규정하고 협회 차원에서 강경하게 대응해 나갈 것”이라고 강조했다.

유승하 인턴기자
